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Kemény üzenetet küldött Mészáros Lőrincnek Magyar Péter miniszterelnök
Gazdaság

Kemény üzenetet küldött Mészáros Lőrincnek Magyar Péter miniszterelnök

MTI
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Ne merészeljék akadályozni az autópályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét! - üzente Mészáros Lőrincnek a miniszterelnök szombaton, országjárásának pécsi állomásán.

Magyar Péter hozzátette,

a magyar állam sokkal erősebb, mint a Mészáros Csoport.

Kijelentette, egyetlen szerződés sem érinthetetlen, amely a "nemzet kifosztására" köttetett. Azt is üzente Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak, hogy felesleges ügyvédekre pénzt pazarolni, de a magyar büntetőjog szabályai szerint ha visszafizetik a kárt, az enyhítő körülménynek számít.

A közönség számos alkalommal hangos nevetéssel és tapssal fogadta a miniszterelnök Mészáros Lőrinc 1700 milliárd forintos vagyonát leíró hasonlatokat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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