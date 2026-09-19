Kiderült, mennyit keres Magyar Péter és a kormánytagjai, megjött a leharcolt Skodák kora

Az Országgyűlés már június elején jelentősen csökkentette a képviselői tiszteletdíjakat és a frakciótámogatásokat. Ezt követte a vármegyei közgyűlési elnökök fizetéscsökkentése, valamint
a polgármesterek bérének 2025-ös szinten való befagyasztása és a 15 százalékos költségtérítésük eltörlése. Múlt héten a miniszterelnök alapbérét is bruttó 2,5 millió forintra mérsékelték.
Ezzel Magyar Péter – akinek a bevétele a lecsökkentett képviselői tiszteletdíjból és a kormányfői illetményből tevődik össze – összesen mintegy bruttó 3,8 millió forinttal keres kevesebbet, mint május előtt Orbán Viktor. A jelenlegi miniszterelnök emellett nem költözött be a rezidenciába, és továbbra is a saját kék gépkocsiját használja.
A miniszterek és államtitkárok fizetését 2021 óta a mindenkori kormányfő határozza meg, így a jelenlegi rendszerben a képviselői mandátummal nem rendelkező miniszterek és a nemzetbiztonsági főtanácsadó egységesen bruttó 3,5 millió forintos illetményben részesülnek. A parlamenti hellyel is rendelkező miniszterek alapbére bruttó 2 millió forint, ami a bruttó 1,3 millió forintra csökkentett képviselői tiszteletdíjjal egészül ki. Az államtitkárok juttatása egységesen bruttó 3 millió forint, amely képviselői mandátum esetén megoszlik az államtitkári alapbér és a parlamenti tiszteletdíj között.
Ez a bérstruktúra jelentős fordulatot jelent az előző ciklus gyakorlatához képest, mivel
Orbán Viktor az előző évi bruttó átlagbér hatszorosában határozta meg a miniszterek, és négy és félszeresében az államtitkárok fizetését.
Emiatt tavaly júliustól a korábbi tárcavezetők a magasabb képviselői díjakkal együtt már közel bruttó 6 millió forintot kereshettek, a kiemelt gazdasági miniszterek pedig havi bruttó 6,36 millió forintos illetményt kaptak. Ha a jelenlegi kabinet is ezt az automatikus emelési logikát követte volna, a tavalyi átlagbér alapján idén júliustól a miniszteri alapbérnek 4,36 millió forintra kellett volna emelkednie.
Bár a jogszabályok alapján az állami vezetőknek a fizetésükön felül számos juttatás – például hivatali lakás, szolgálati gépkocsi, egészségügyi ellátás és cafeteria – járna, a friss közzétételek szerint a kormánytagok meglehetősen visszafogottan élnek ezekkel a lehetőségekkel.
Május óta senki sem vett fel jutalmat, és hivatali lakást is mindössze két vidéki képviselő igényelt a fővárosi tartózkodásához.
A miniszterek és az államtitkárok többsége továbbra is régebbi, 2019-es vagy 2023-as évjáratú szolgálati autókat, főleg Skodákat használnak.
A bércsökkentési hullám az állami vállalatokat is elérte: a kormány a törvényi minimumra szorítja vissza az állami cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát, a vállalatvezetők havi fizetését pedig bruttó 3,8 millió forintban maximalizálja.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök (k) a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.
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