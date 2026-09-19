27°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megállapodás született Balásy Gyula cégével, kifizetik az alvállalkozókat
Gazdaság

Megállapodás született Balásy Gyula cégével, kifizetik az alvállalkozókat

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) csütörtökön megállapodott a Lounge Event Kft.-vel több kiemelt magyarországi sporteseményhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett alvállalkozói követelés ügyében, így megindulhat a tartozások ütemezett kifizetése - közölte az NRÜ szombaton.

A felek a héten a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bevonásával egyeztettek a 2026-os kiemelt sporteseményekhez - MotoGP, UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie - kapcsolódó alvállalkozói követelések rendezéséről.

A szükséges háromoldalú megállapodások előkészítése megkezdődött az NRÜ, a Lounge Event és annak alvállalkozói között, és a felek meghatározták az érintett cégek követeléseinek ütemezett rendezését - írták a közleményben.

Az NRÜ rámutatott, hogy a Lounge Event az NRÜ-vel fennálló jogvitájára hivatkozva nem tett eleget az alvállalkozói követeléseinek, holott még az előző kormány idején jelentős összegű előlegeket kaptak. Az NRÜ szerint nem a fennálló jogvita miatt nem teljesített a Lounge Event, hanem saját döntései és az ezekre visszavezethető kényszerhelyzet miatt.

Az egyeztetés során az NRÜ és a Lounge Event között fennálló jogvita egy részét is sikerült tisztázni; ennek eredményeként jelentős összegű forrás szabadult fel, amely alapot teremt az elszámolási folyamat folytatásához - tették hozzá.

Még több Gazdaság

Minden, ami a magyar gazdaságban számít: jön a Portfolio kétnapos csúcskonferenciája

Rekordszintre nőhet jövőre a francia államadósság

Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

Az NRÜ célja, hogy az elszámolás rendezett keretek között, az érintett alvállalkozók érdekeinek figyelembevételével, valamint a közpénzek jogszerű felhasználására vonatkozó követelmények betartása mellett valósuljon meg - ismertették.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event a korábbi években az állami kommunikációs és rendezvényszervezési piac meghatározó szereplője volt.

Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette a Lounge Event, és Balásy Gyula másik két cége, a New Land Media és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit, miután a kialakult pénzügyi helyzet miatt kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban. A Lounge Event számláit ezt megelőzően zárolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cég ellen júliusban végrehajtási eljárás indult.

A Miniszterelnökség augusztusban felmondta a céggel kötött keretszerződését, mivel a jogszabály és a vonatkozó szerződés alapján is fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére a Lounge Event Kft. addig az időpontig sem tájékoztatta a Miniszterelnökséget a társaság ellen 2026. július 8-án indult végrehajtási eljárás részleteiről. A kormány ezután megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések felülvizsgálatát.

A május 30-án rendezett budapesti Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban a kormány vállalta, hogy a Lounge Event minden érintett alvállalkozójával szemben rendezni fogja a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét.

Címlapkép forrása: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Megjelent a rendelet a dízeltámogatásról: mutatjuk, kiknek, hogyan és mikor jár a húszezer forint még idén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility