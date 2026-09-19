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Megszólalt az IMF: nagyot nyerhet Európa az AI-val, de ennek komoly ára lehet
Gazdaság

Megszólalt az IMF: nagyot nyerhet Európa az AI-val, de ennek komoly ára lehet

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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) az EU pénzügyminisztereinek dublini informális ülésére készített háttéranyagában arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia öt év alatt ugyan nagyjából 1 százalékkal növelheti az európai termelékenységet, ám a technológia terjedése elmélyítheti az egyenlőtlenségeket, túlterhelheti az energiahálózatokat, és növelheti a külföldi technológiáktól való függőséget – hacsak a tagállamok nem mélyítik el a gazdasági integrációt.
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A dokumentum rámutat, hogy a fejlett európai gazdaságokban a foglalkoztatottak mintegy 60 százaléka dolgozik a mesterséges intelligencia által erősen érintett munkakörben. Bár a dolgozók egy része hatékonyabbá válhat az új eszközöknek köszönhetően, a rutinfeladatok automatizálása sokakat kiszoríthat a munkaerőpiacról – különösen azokon a területeken, ahol a technológia nem kiegészíti, hanem felváltja az emberi munkát.

A Valutaalap arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai adatközpontok már jelenleg is a kontinens villamosenergia-felhasználásának mintegy 3 százalékáért felelnek, ez a kereslet pedig az AI terjedésével

meredeken növekedni fog.

A legfontosabb technológiai csomópontok – Frankfurt, London, Amszterdam, Párizs és Dublin – térségében a szerverparkok már most is jelentős nyomás alá helyezik a helyi hálózatokat. Az IMF hangsúlyozta, hogy a probléma kezeléséhez az EU-nak a határokon átnyúló hálózati infrastruktúrába kell beruháznia, és tovább kell mélyítenie az európai energiapiac integrációját.

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A háttéranyag egy újabb stratégiai függőség kialakulásának kockázatára is figyelmeztet, hiszen a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésében jelenleg az Egyesült Államok és Kína dominál. Európának jelentős beruházásokat kellene eszközölnie a saját AI-szektorában ahhoz, hogy elkerülje a külföldi technológiáknak való kiszolgáltatottságot.

Az AI-ból származó előnyök emellett az EU-n belül is egyenlőtlenül oszlanak majd el, a fejlettebb tagállamok ugyanis jobb felkészültségük révén aránytalanul sokat profitálhatnak a technológiából. Az IMF szerint az egységes belső piac kiteljesítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése és az abból származó hasznok egyenletesebben oszoljanak meg a 27 tagállam között. Ez az értékelés rímel Mario Draghi korábbi EKB-elnök és az Európai Bizottság aggályaira, amelyek szerint Európa széttagolt tőke-, munkaerő- és energiapiaca jelentősen visszafogja a beruházásokat és az innovációt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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