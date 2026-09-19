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Milliárdos mentőövet dobna a kormány, de pillanatokon belül kiürülhetnek a hazai kórházak
Gazdaság

Milliárdos mentőövet dobna a kormány, de pillanatokon belül kiürülhetnek a hazai kórházak

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A hazai kórházak mindennapi működését és a biztonságos betegellátást már most is súlyosan veszélyezteti a kritikus ápolóhiány, valamint a személyzet elöregedése. Bár a kormányzat 2027-re új bérrendszert és életpályamodellt ígér az ágazatban dolgozóknak, az intézményvezetők szerint a probléma azonnali beavatkozást igényel, mivel az utánpótlás meg sem közelíti a nyugdíjba vonulók létszámát - számolt be a Népszava a Magyar Kórházszövetség konferenciáján elhangzottakról.
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Információ és jelentkezés

A Magyar Kórházszövetség konferenciáján a kórházvezetők egyértelművé tették, hogy nem a távlati programok jelentik a fő kérdést, hanem az, hogy

holnap ki fog dolgozni.

Állításuk szerint több osztályon már a napi feladatok ellátásához sincs elég szakdolgozó. A személyzet elöregedett – egy józsefvárosi példa szerint az átlagéletkor eléri a 64 évet –, sokan pedig nyugdíjasként is dolgoznak. A létszámhiány közvetlenül rontja a betegek ellátását, mert megfelelő számú műtősnő és ápoló nélkül hiába van orvos és szabad műtő, kevesebb beavatkozást tudnak elvégezni. A túlterheltség az ellátás minőségét is rontja, és növeli a kórházi fertőzések kockázatát, ezért a fórumon már a külföldi munkaerő bevonása is felmerült.

A hosszabb távú kilátások még kedvezőtlenebbek, mint arra Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke is utalt, aki szerint a kórházi felnőttápolásban dolgozók 60 százaléka a nyugdíj előtti utolsó tíz évében jár, miközben a következő két évtizedben munkába álló generáció létszáma a távozók negyedét érheti el. Míg az ezredfordulón évente 900–1000 diplomás ápoló végzett, ma már csak 300–400, a technikumi képzésben pedig 2026-ban országosan alig több mint kétszáz végzős lehet. A kamarai elnök szerint a képzési szerkezet is torz, mert miközben ápolóból súlyos hiány van, más szakokon, például gyógytornászból, több szakember végez, mint amennyit az állami rendszer fel tud venni.

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A kormány a szakdolgozói bérrendszer átalakításával és új életpályamodell bevezetésével próbálná enyhíteni a problémát.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a 2027-re tervezett 500 milliárd forintos ágazati többletforrás legnagyobb részét a mintegy 123 ezer szakdolgozó bérrendezésére fordítják. A tervek egy, a végzettséget, tapasztalatot és szolgálati időt elismerő, hat fizetési osztályból és 15 fokozatból álló bértábláról szólnak. Bár a miniszter korábban már az idei év végére is 20–25 százalékos emelést helyezett kilátásba, annak pontos mértékére és időzítésére továbbra is vár a szakma.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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