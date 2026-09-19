Minden, ami a magyar gazdaságban számít: jön a Portfolio kétnapos csúcskonferenciája

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Kevesebb mint egy hónap múlva „duplázunk”, hiszen október 6-án és 7-én jön a kétnaposra bővült Budapest Economic Forum konferencia. Az ősz gazdasági csúcsrendezvényén ezúttal is a magyar gazdaságpolitika legfontosabb irányítói, hazai nagyvállalatok vezetői, neves külföldi szakértők és magyar közgazdászok osztják meg gondolataikat. Annyit ígérhetünk, hogy mindenről szó lesz, ami most fontos a gazdaságban, alaposan körbejárunk több kérdést is.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Idén tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forum konferenciát, ráadásul először kétnaposra bővül. Október 6-án Back to Europe néven tematikus rendezvényt tartunk, majd másnap jön a „nagy testvér”, a Budapest Economic Forum a Hotel Intercontinentalban.

Azért gondoltuk, hogy idén érdemes kétnaposra bővíteni a konferenciát, mert a kormányváltással teljesen átalakult a magyar gazdaságpolitika, illetve egy sor olyan kérdés is terítékre került, melyekről korábban nem volt érdemes beszélni. A választásokat követően a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról, emellett a Tisza Párt a választási kampány óta napirenden tartja az euróbevezetés kérdését. Éppen ezért október 6-án a Back to Europe-on egy egész napot szentelünk ezeknek a témáknak, szó lesz többek között arról, hogy

Mikor szeretne a magyar kormány eurót és mennyire reális ez?

Hogyan alakul át a magyar külpolitika?

Mire fordítaná a kormány az uniós forrásokat, és azok hogyan tudnak a legjobban hasznosulni a gazdaságban?

Milyen lehet a jövő Európája?

Versenyképes tud lenni az Európai Unió globálisan az USA-val és Kínával szemben?

Az eseményre neves hazai és nemzetközi előadókat várunk, a nyitóelőadást Orbán Anita külügyminiszter tartja. Az esemény első szekciójában beszél majd Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, aki az euróhoz vezető útról tart előadást. Mindenképp érdekes lesz, mit mond majd a jegybank egyik legfontosabb döntéshozója a kormány euróbevezetési terveiről, mennyire értékeli reálisnak azokat.

Az Európai Bizottság részéről Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős biztos küld videóüzenetet a konferencia résztvevőinek.

A második szekcióban Európa jövőjével foglalkozunk majd elsősorban nemzetközi előadókkal. Exkluzív videóinterjút ad a Portfolionak Branko Milanovic világhírű közgazdász az esemény kapcsán, vele elsősorban az Európai Unió versenyképességéről beszélgetünk majd. Személyesen lesz velünk Budapesten Michael Koplovsky egykori amerikai diplomata, vámháborús szakértő. Itt lesz velünk az IMF régiós képviselője, Carlos Mulas Granados is, aki Közép-Kelet-Európa gazdasági kilátásairól beszél.

Külön szekció foglalkozik az euróbevezetéssel, ennek legizgalmasabb eleme a régiós jegybankári panel lehet, Banai Ádám, az MNB főközgazdásza beszélget majd Reiner Martinnal a szlovák jegybank igazgatójával és Michael Faulenddel, a Horvát Nemzeti Bank alelnökével. A két jegybankár saját euróbevezetési tapasztalatait oszthatja meg, amelyek különböző perspektívából lehetnek hasznosak Magyarország számára, Szlovákia már közel két évtizede, délnyugati szomszédunk a közelmúltban cserélte euróra a saját pénzét.

A Back to Europe után nem sok időnk lesz pihenni, másnap, október 7-én reggel folytatjuk a tizenhatodik Budapest Economic Forummal. A hagyományos csúcskonferencia nyitóelőadását idén is szakminiszter tartja, hiszen elvállalta felkérésünket Kármán András pénzügyminiszter, aki a hazai gazdaságpolitika és költségvetés mozgásteréről és aktuális helyzetéről számol be. Külön aktualitást ad az előadásnak, hogy a kormány korábban októberre ígérte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat benyújtását, illetve egy középtávú makrogazdasági és fiskális terv publikálását.

A gazdasági csúcskonferencia első szekciójában jönnek még neves külföldi vendégek: Kristina Kostial az IMF igazgatójaként kifejezetten Magyarország és a régió gazdasági felzárkózásáról tart előadást, míg Philipp Carlsson-Szlezak, a Boston Consulting Group globális vezető közgazdásza arra fókuszál, milyen lépésekre lenne szüksége Európának, hogy a globális versenyben helytálljon.

Az is megszokott, hogy neves magyar cégvezetők mondják el a véleményüket a magyar gazdaságpolitikáról. Velünk lesz Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnöke és Veres Tibor, a Wallis Csoport alapító-tulajdonosa. A korábbi évek alapján

mindegyiküktől érdekes előadásra számítunk azzal kapcsolatban, hogy látják jelenleg Magyarország helyzetét üzleti szempontból.

A vállalati kilátások áttekintése folytatódik a II/A szekcióban, miközben párhuzamosan vidéki nagyvárosok és Budapest polgármesterei és alpolgármesterei igyekeznek lefektetni azt, milyen lehet a kapcsolatuk a kormányzattal. Külön aktualitást adhat a beszélgetésnek, hogy az önkormányzati szövetségek szeptember végén közös anyagot publikálnak arról, hogyan alakítanák át az önkormányzati rendszert. Erről a javaslatcsomagról is biztosan szó lesz a panelben.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester Karácsony Gergely Szilveszter 1975. június 11-én született Fehérgyarmaton, gyermekkorát Nyírtasson töltötte. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Pályafutását a Me … Tovább

Még nem késő megvenni a jegyét, elérhetők belépők a Back to Europe és a Budapest Economic Forum konferenciákra is!

Címlapkép forrása: Portfolio