Rekordszintre nőhet jövőre a francia államadósság

Ezek az eladósodottsági szintek a legmagasabbak 1995 óta, az országos statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint. Tavaly az államadósság a GDP 115,6 százaléka volt.
Ez egy mechanikus növekedés, egy továbbra is magas szintű államháztartási hiány következménye
- jelezte újságíróknak a tárca, miután éjjel benyújtotta a 2027-es költségvetési tervezetet az úgynevezett közpénzügyi tanácsnak, amely véleményezi a makrogazdasági pályák hitelességét.
A 2025-ös, GDP-arányosan 5,1 százalékos költségvetési hiány után a kormány idén 5,4 százalékot tervez, jövőre pedig a deficit 5 százalékra csökkenne. Ezt a célt Roland Lescure gazdasági és pénzügyminiszter csütörtökön "ambiciózusnak", és "nyilvánvalóan megvalósíthatónak" ítélte meg.
A költségvetési hiány 3 százalékra csökkentése után történhet meg az (adósság) arányának stabilizálódása, amely célkitűzés 2029-ben valósítható meg
- tette hozzá a tárca.
Sébastien Lecornu miniszterelnök csütörtökön egy lapinterjúban már bemutatta a 2027-es költségvetési tervezet főbb számait, a tervezet 54 milliárd eurós megtakarítással számol.
Franciaország a legeladósodottabb ország az euróövezetben Görögország és Olaszország mögött, míg Spanyolország államadóssága júliusban 100 százalék alá csökkent, Portugália államadóssága pedig 2025-ben 90 százalék alá esett.
A költségvetési tervezet október 1-jén kerül a kormány elé, mielőtt a parlament megvitatja azt.
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