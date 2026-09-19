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Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja
Gazdaság

Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja

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Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli G7-találkozót kezdeményez az elszálló energiaárak miatt, ahol a francia elnök szerint a stratégiai olajtartalékok esetleges felszabadítása és a nagy gazdaságok közötti szorosabb koordináció is napirendre kerülhet – számolt be a Politico. Az ukrajnai háború miatti erősödő orosz hibridfenyegetettséget is napirendre venné.

Macron pénteken, egy ritka válságtanácskozást követően beszélt erről, amelyen a francia hírszerzés vezetői az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus és az ezekhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések hatásairól tájékoztatták a francia politikai pártok képviselőit.

A francia elnök szerint nincs gyors megoldás a magas energiaárakra, miközben Párizs mozgásterét az államháztartás rossz helyzete is szűkíti.

A párizsi kormány 2027-re 54 milliárd eurós költségvetési kiigazítást tervez, ezért Macron jelezte, hogy általános és nagyvonalú energiatámogatások helyett célzott segítséget dolgoznak ki. Franciaország közben aktívan próbálja biztosítani olaj- és gázellátását, Macron az elmúlt időszakban Szaúd-Arábia, Irak, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is tárgyalt, vasárnap pedig Mark Carney kanadai miniszterelnökkel egyeztet a kőolajtermékekről és a cseppfolyósított földgázról.

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A válságtanácskozás másik központi témája az orosz hibrid fenyegetés erősödése volt, amely miatt Franciaország fokozza a kritikus infrastruktúra és a hadiipari létesítmények védelmét.

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Macron a kibertámadások mellett az utóbbi időben történt európai incidensekre is utalt, köztük egy ukrán személyvonat elleni támadásra és a lipcsei repülőtér körüli eseményekre, miközben Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Oroszország drónokkal vagy rakétákkal is célba veheti Ukrajna európai támogatóit.

A háromórás párizsi megbeszélésen a francia politikai spektrum szinte valamennyi jelentős szereplője képviseltette magát, és a résztvevők többsége súlyosnak nevezte az elhangzottakat. Macron ellenfelei ugyanakkor azt kifogásolták, hogy a találkozón kevés konkrét javaslat hangzott el az energiaárak és a megélhetési költségek mérséklésére, Jordan Bardella szerint a vásárlóerő kérdése háttérbe szorult, míg Bruno Retailleau azt állította, több saját intézkedési javaslatot is beterjesztett.

Címlapkép forrása: EU

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