Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

Mészáros és Szíjj László jogi levelet írt a kormánynak, Vitézy szerint erőltett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés
A Mészáros Lőrinc és Szíjj László vállalkozók érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vitatja a kormány értelmezését, és a hivatalos írásos tájékoztatás megismerése után kívánja kialakítani részletes álláspontját – számolt be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint kormány megkezdi a 35 éves autópálya-koncessziós szerződés megszüntetését, amely a kabinet számításai szerint összesen mintegy 23 ezer milliárd forintos kifizetést jelentene az államnak. A kabinet szerint a megállapodás nem felel meg egy valódi koncesszió feltételeinek, mivel a gazdasági kockázatok jelentős része az államnál maradt, a szerződésmódosítások pedig mintegy 8000 milliárd forinttal növelték a várható költségeket. A kormány közbeszerzési és büntetőjogi vizsgálatot is indított, és célja, hogy tárgyalásos úton, lehetőleg 2026 végére lezárja a koncessziót, visszaadva a gyorsforgalmi utak üzemeltetését a Magyar Közútnak.
Döntött a Magyar Péter vezette kormány: fifikásan költhetnek el óriási összegeket Trump nyomására
A magyar kormány 2035-re a GDP legalább 3,5 százalékára emelné a NATO szabályai szerint elszámolható szűkebb értelemben vett védelmi kiadásokat, és az elért szintet ezt követően is fenn kívánja tartani – derül ki a péntek esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.
Trump aláírta a büntetőintézkedést, Magyarország is szankciós kereszttűzbe kerülhet
Donald Trump pénteken aláírta az új amerikai szankciós törvényt, amely akár 100 százalékos pótlólagos vámot tesz lehetővé azokra az országokra, amelyek nagy mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat vagy földgázt. A jogszabály elsősorban Kínát, Indiát és Törökországot célozza, de Magyarország is érintett lehet, mivel az EU legnagyobb orosz energiaimportőreként szerepel, és a törvény eredeti indoklása Oroszország öt legnagyobb földgáz-vásárlója között tartotta számon. A szankció nem az orosz energiára, hanem az érintett országból az Egyesült Államokba irányuló teljes áruimportra vonatkozna, ami a mintegy 11,8 milliárd dolláros magyar–amerikai áruforgalmat is veszélyeztetheti. A magyar kormány már reagált: Hajdu Márton, a parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban kezdeményezte Magyarország mentességeinek meghosszabbítását.
Nem Ausztria, hanem a magyar kormány maga jelentette a paksi fenékküszöböt Brüsszelnek
Magyar Péter miniszterelnök korábbi nyilatkozatával ellentétben Ausztria nem tett panaszt az Európai Bizottságnál a paksi fenékküszöb építése miatt, de maguk a magyar hatóságok tájékoztatták az uniós testületet. A dunai hajózási csatorna lezárása ugyanakkor valós nemzetközi aggodalmat keltett, mivel mind az Európai Bizottság, mind a hajózási szakmai szervezetek a forgalom zavartalanságának biztosítását sürgetik - írta az Átlátszó.
Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet
A kormány pénteken több fronton folytatta az előző ciklus állami szerződéseinek és pénzköltéseinek felülvizsgálatát:
Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter a 35 éves autópálya-koncesszió ügyében jelentett be további lépéseket, amelyek a rendszer felszámolását ígérik.
A MÁV pedig a Volánbusznál több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrányra utaló gyanús szerződéseket tárt fel.
A Nemzeti Vagyon-visszaszerzési Hivatal szeptember 28-ra ígérte négy kiemelt ügy megnevezését, a Belügyminisztérium pedig újabb feljelentéseket tett a Nemzeti Sportügynökség működésével kapcsolatban.
Eközben nyilvánosságra került, hogy Rogán Antal egykori minisztériumának Dísz téri épületének teljes berendezése és építkezése nettó 27,17 milliárd forintba került. A gazdaságpolitikai napirendről kiemelkedik, hogy a kormány öt év után újraindította a tárgyalásokat a Norvég Alappal, Vitézy Dávid pedig szombaton miniszteri biztost nevezett ki a közlekedési és területfejlesztési projektek értékelésére.
Eközben a kabinet automatikus vagyonosodási vizsgálatokat, szigorúbb sportági összeférhetetlenségi szabályokat, új zöldhatóságot és az élelmiszerlánc-felügyelet átalakítását is napirendre vette.
A pénteki naphoz több további, állami pénzeket érintő ügy is kapcsolódott: jogerősen letartóztatásban marad az NKA-támogatásokkal összefüggő költségvetési csalási ügy két gyanúsítottja. Biró Ferenc, az Integritási Hatóság elnöke közben bíróság előtt próbálja megakadályozni hivatalvesztését.
Kapitány István energetikai miniszter pedig arról beszélt, hogy év végéig lezárják Paks II. felülvizsgálatát. Magyar Péter személyesen vette át a Miniszterelnökség előtt tüntető szociális dolgozók petícióját, este pedig bejelentette, hogy idén elmarad a Békemenet.
Éjjel újabb személyi döntés jelent meg a Hivatalos Értesítőben: Vitézy Dávid két évre Pogonyi Csabát nevezte ki a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá. Pogonyi feladata lesz többek között a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoringrendszerének kialakítása, a beruházási projektlista és az adatbank létrehozása, valamint a kiemelt állami projektek előzetes és utólagos hatásvizsgálatának koordinálása.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
Megjelent a rendelet a dízeltámogatásról: mutatjuk, kiknek, hogyan és mikor jár a húszezer forint még idén
Megjelent a Magyar Közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 ezer forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a járműnyilvántartási adatok alapján.
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