Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

A kormány pénteken több fronton folytatta az előző ciklus állami szerződéseinek és pénzköltéseinek felülvizsgálatát:

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési miniszter a 35 éves autópálya-koncesszió ügyében jelentett be további lépéseket, amelyek a rendszer felszámolását ígérik.

A MÁV pedig a Volánbusznál több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrányra utaló gyanús szerződéseket tárt fel.

A Nemzeti Vagyon-visszaszerzési Hivatal szeptember 28-ra ígérte négy kiemelt ügy megnevezését, a Belügyminisztérium pedig újabb feljelentéseket tett a Nemzeti Sportügynökség működésével kapcsolatban.

Eközben nyilvánosságra került, hogy Rogán Antal egykori minisztériumának Dísz téri épületének teljes berendezése és építkezése nettó 27,17 milliárd forintba került. A gazdaságpolitikai napirendről kiemelkedik, hogy a kormány öt év után újraindította a tárgyalásokat a Norvég Alappal, Vitézy Dávid pedig szombaton miniszteri biztost nevezett ki a közlekedési és területfejlesztési projektek értékelésére.

Eközben a kabinet automatikus vagyonosodási vizsgálatokat, szigorúbb sportági összeférhetetlenségi szabályokat, új zöldhatóságot és az élelmiszerlánc-felügyelet átalakítását is napirendre vette.

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A pénteki naphoz több további, állami pénzeket érintő ügy is kapcsolódott: jogerősen letartóztatásban marad az NKA-támogatásokkal összefüggő költségvetési csalási ügy két gyanúsítottja. Biró Ferenc, az Integritási Hatóság elnöke közben bíróság előtt próbálja megakadályozni hivatalvesztését.

Kapitány István energetikai miniszter pedig arról beszélt, hogy év végéig lezárják Paks II. felülvizsgálatát. Magyar Péter személyesen vette át a Miniszterelnökség előtt tüntető szociális dolgozók petícióját, este pedig bejelentette, hogy idén elmarad a Békemenet.

Éjjel újabb személyi döntés jelent meg a Hivatalos Értesítőben: Vitézy Dávid két évre Pogonyi Csabát nevezte ki a közlekedési és területfejlesztési projektértékelésért és adatstratégiáért felelős miniszteri biztossá. Pogonyi feladata lesz többek között a közlekedési, lakhatási és területfejlesztési programok egységes értékelési és monitoringrendszerének kialakítása, a beruházási projektlista és az adatbank létrehozása, valamint a kiemelt állami projektek előzetes és utólagos hatásvizsgálatának koordinálása.

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