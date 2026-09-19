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Új részletek derültek ki az iskolakezdési utalványokról
Gazdaság

Új részletek derültek ki az iskolakezdési utalványokról

Portfolio
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November 30-ig kézbesítik a jogosult családoknak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletét. A négyszázezer rászoruló gyermeket érintő juttatás ezúttal utalvány formájában érkezik, amelyet 2027. március közepéig lehet levásárolni - derült ki a kormany.hu-n megjelent közleményből.

A rászoruló gyermekeknek járó iskolakezdési támogatás részletszabályainak elfogadásával véglegessé vált a juttatás második felének kifizetése. A 100 ezer forintos keretösszeg első 50 ezer forintját még augusztus végén, pénzbeli juttatásként kapták meg az érintettek. Azok a jogosultak – a Pénzügyminisztérium adatai szerint 6642 fő –, akikhez adminisztrációs hiba miatt a nyár végén nem jutott el a támogatás, pótlólag kapják meg az elmaradt összeget a Magyar Államkincstártól.

A támogatás fennmaradó, 50 ezer forintos részét november 30-ig postai úton juttatják el a családokhoz.

Az utalványokat hat darab ötezer, hat darab kétezer és nyolc darab ezer forintos címletben állítják ki. Amennyiben a postás nem tudja átadni a küldeményt, az a sikertelen kézbesítést követően még tíz munkanapig átvehető a postahivatalokban.

A rendelet értelmében az utalványok a tanszereken és papír-írószereken túl számos más termékre is felhasználhatók. A jogosultak többek között ruházati cikkeket, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, fejlesztőjátékokat, valamint egyes digitális és műszaki cikkeket is vásárolhatnak belőlük. A családok 2027. március 15-ig költhetik el az utalványokat, amelyeket a kereskedők ezt követően, 2027. május 15-ig válthatnak be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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