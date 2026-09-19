Vitézy Dávid új államtitkárt nevezett ki

Böde Csaba az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikusként végzett, majd a Semmelweis Egyetemen doktorált biofizikából. Ezt követően több mint 15 éven át dolgozott a Morgan Stanley-nél a pénzügyi modellezés, az árazás és a kockázatkezelés területén, ahol budapesti, londoni, New York-i és hongkongi szakemberekből álló nemzetközi csapatot irányított.

A közlekedéshez is szorosan kötődik, hiszen huszonöt éve civil aktivistaként vesz részt különböző projektekben, egyebek mellett közreműködött az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában is.

Az utóbbi hónapokban a nemrég alapított Magyar Vonatflotta Zrt. vezérigazgatójaként tevékenykedett. Ebben a pozíciójában egy olyan új struktúra felépítését kezdte meg, amely a jövőbeli vasúti járműbeszerzések lebonyolításáért és finanszírozásáért felel.

Az új államtitkár kinevezése mögött komoly fejlesztési célok állnak, amelyek megvalósításához elengedhetetlen a pénzügyi szektorban szerzett tapasztalat.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több ezer milliárd forintos programja, az új InterCity-k és HÉV-ek beszerzése, valamint az európai uniós források hatékony felhasználása mind komoly vezetői tudást igényel

– mutatott rá a miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, elvárása szerint az új államtitkár a nemzetközi környezetben megszerzett tudását a hazai közösségi közlekedés minél hatékonyabb korszerűsítésére fordítja majd.

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