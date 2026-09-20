A vendégmunkáskérdésről még szeptemberben újabb egyeztetés jöhet

A munkaadói oldalt képviselő szervezetek közül a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) koncepcionális javaslatcsomagot küldött a kormány részére a vendégmunkásokra vonatkozó új szabályozás kialakításának kérdésében – közölte a Portfolio érdeklődésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. Mint ismert, június 6-án a kormányzat leállította az új vendégmunkás-tartózkodási engedélyek kiadását.
A minisztérium lapunknak megküldött tájékoztatása szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának szeptemberi 1-jei ülésén minden oldal egyetértett abban, hogy ahol lehet, magyar munkavállalókat foglalkoztassanak a vállalatok. A tárca szerint a közös cél az, hogy
a rendkívül komplex és sok esetben rosszul működő rendszer jóval átláthatóbb és hatékonyabb legyen az új szabályozással.
A szaktárca egyben azt is közölte, hogy kifejezetten olyan ágazatot nem lehet azonosítani, ahol jelenleg gondot okoz a külföldi munkaerő hiánya, mert a „jelenleg hatályos szabályozás szerint a harmadik országbeliek foglalkoztatása továbbra is lehetséges”. Ezzel arra utalt a minisztérium, hogy azok a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeliek dolgozhatnak Magyarországon, akik ügyét júniusig rendezték a magyar hatóságoknál – sőt az ő engedélyeik meghosszabbíthatóak.
A szaktárca közlése szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott üres álláshelyek a legnagyobb számban az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek, a feldolgozóipar, a kereskedelem és a szállítás, raktározás területén vannak. A harmadik országbeli munkavállalók éppen ezekben az ágazatokban dolgoznak a legnagyobb létszámban. „A harmadik országbeliek olyan munkaerő-hiányos ágazatokban dolgoznak, amelyekben az álláshelyeket magyar munkaerővel nem, vagy csak nehezen lehet betölteni” – írta válaszában a minisztérium.
A minisztérium megerősítette, hogy a harmadik országbeli állampolgárok számára kiadható munkavégzési célú tartózkodási engedélyekre vonatkozó idei 35 ezres kvótát messze nem használták ki a cégek. Ez persze az épphogy emelkedő pályára álló magyar gazdaság szempontjából nem csoda, a kérdés inkább az, hogy jelentős gazdasági növekedés és munkaerőkereslet megugrás esetén mi lesz a helyzet.
A külföldi munkaerőről szóló új szabályozáson a kormányon belül tárcaközi szakértői munkacsoport dolgozik. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó korlátozások – így például a kvóta, a negatív lista vagy az országlista – felülvizsgálata, szintén napirenden van. „A 2027-es tervek a jogszabályi környezet felülvizsgálata után lesznek meghatározva” – összegzett a Szociális és Családügyi Minisztérium.
Több forrásból úgy tudjuk, hogy a tervekről, a részletszabályokról várhatóan még szeptemberben folytatódnak az egyeztetések.
Az új kormányban Szabó Imre Szilárd tölti be az egyik foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkári tisztséget. Ő korábban a Munkástanácsok Országos Szövetségének jogi szakértője volt, majd májustól egészen a július végi helyettes államtitkári kinevezésig, e szakszervezet elnöke volt. Van tehát rálátása a hazai munkaügyekre.
Ezt várják a munkáltatók
Az új vendégmunkás-szabályozással kapcsolatban Mihályi Magdolna, a VOSZ társelnöke, a JOBTAIN HR Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója a Portfolio érdeklődésére elmondta: bíznak benne, hogy a végleges szabályozásban a munkáltatói szempontok is érdemben meg fognak jelenni. „Úgy véljük – egyetértésben a kormánnyal és a szakszervezetekkel – a magyar munkaerő elsődlegességét biztosítani kell, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a harmadik országbeli állampolgárokat általános jelleggel ki kellene zárni a magyar munkaerőpiacról. Azokban a szektorokban kell őket foglalkoztatni, ahol magyar munkaerő nem áll rendelkezésre” – mondta.
Mihályi Magdolna kiemelte: a szabályozás egyszerűsítését, átláthatóbbá tételét, az eljárási folyamat gyorsítását, az állampolgársághoz kapcsolódó foglalkoztatási szabályok felülvizsgálatát, illetve a munkaerő-kölcsönzők közötti verseny erősítését szeretnék elérni.
Egyéb piaci forrásokból úgy értesültünk, hogy a piaci szereplők közül sokan azzal érveltek, hogy bedőlhetnek a külföldi munkaerőre épített cégek a munkaerőhiány miatt, miután kényszerűen leállnak a gyártósoraik. Arra figyelmeztettek, hogy az új beruházások megvalósítása is veszélybe kerülhet, mivel az általuk teremtett igényeket lehetetlen lesz gyorsan, 30-45 nap alatt külföldi dolgozók nélkül feltölteni. A meghagyott lehetőséggel csak csepegtetve, kis létszámok és hosszú átfutási idővel hozhatóak majd be az országba. Azt is sokan jelzik, hogy éppen a transzparens, kvótával és a törvényi előírásokkal alaposan körbebástyázott megoldást sikerült felfüggeszteni, de a kvóta nélküli, sok esetben ellenőrizetlen beáramlás lehetőségét meghagyták. Például az önfoglalkoztató futárok bármennyien érkezhetnek továbbra is.
Mihályi Magdolna szerint a külföldi munkaerő utánpótlásának korlátozása elsősorban azokban az ágazatokban jelenthet problémát, ahol tartósan nagy létszámban van szükség fizikai munkavállalókra. „Mindenekelőtt a feldolgozóiparban – különösen a jármű-, elektronikai és akkumulátor ipari termelésben –, valamint a logisztikában, raktározásban, építőiparban és egyes élelmiszeripari területeken” – mondta Mihályi Magdolna.
A Jobtain tapasztalatai szerint
különösen a gépkezelői, operátori, összeszerelői, raktári és egyéb betanított munkakörökben nehéz stabil hazai utánpótlást biztosítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan differenciált adóemelés jön, amelyet ritkán látni
A kevésbé káros termékek felé terelhet a kormány.
Dacos üzenetet kapott Donald Trump – Mikor érhet véget a háború?
Megszólalt a vezetés a Hormuzi-szoros sorsáról.
Gyanús ügyről számolt be a miniszter a magyar honvédségnél: 10 millió forintért vettek luxushintót a brit királynak, de végül itthon maradt
Ha szükséges, feljelentést tesznek a tárcavezető szerint.
Megjött a fordulat a home office-háborúban: megmérték, hatékonyabbak-e az irodában dolgozók
A Savills és a CoreNet közös felmérése.
Macron és Carney erős üzenetet küldött Trumpnak
Jelképes helyen találkozott FRanciaország és Kanada vezetője.
Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban
Japán szerint ballisztikus töltet sűrolta a felségvízeit.
Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja
Jók a kilátások, de már kódolva lehet a kifulladás is.
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.