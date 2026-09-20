Durva lehűlés tart Magyarország felé - Van egy rossz hír, aminek nagyon nem fogunk örülni

A HungaroMet előrejelzése szerint a hétfőre virradóan átvonuló hidegfront nyomán a hőmérséklet a sokévi átlag körül, a keleti és északkeleti tájakon helyenként még az alatt is alakulhat. A lehűlés különösen az éjszakai órákban lesz érezhető, így egészen a hétvégéig hűvös, csípős hajnalokra kell készülni.

A lehűlés ellenére a következő napok időjárása

jóval csapadékszegényebb lesz a megszokottnál.

Kedden és szerdán csak elszórtan, elsősorban északkeleten és keleten van némi esély futó záporok kialakulására. Csütörtökön a nyugati országrészben ugyan átmenetileg megnövekedhet a csapadékhajlam, de

tartós vagy kiadós esőzés ekkor sem várható.

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