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Durva lehűlés tart Magyarország felé - Van egy rossz hír, aminek nagyon nem fogunk örülni
Gazdaság

Durva lehűlés tart Magyarország felé - Van egy rossz hír, aminek nagyon nem fogunk örülni

Portfolio
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A hétfőn érkező hidegfront jelentős lehűlést és csípős éjszakákat hoz magával, a jövő hét azonban az átlagosnál jóval szárazabbnak ígérkezik. Számottevő csapadékra az ország nagy részén továbbra sem lehet számítani - tudósított a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A HungaroMet előrejelzése szerint a hétfőre virradóan átvonuló hidegfront nyomán a hőmérséklet a sokévi átlag körül, a keleti és északkeleti tájakon helyenként még az alatt is alakulhat. A lehűlés különösen az éjszakai órákban lesz érezhető, így egészen a hétvégéig hűvös, csípős hajnalokra kell készülni.

A lehűlés ellenére a következő napok időjárása

jóval csapadékszegényebb lesz a megszokottnál.

Kedden és szerdán csak elszórtan, elsősorban északkeleten és keleten van némi esély futó záporok kialakulására. Csütörtökön a nyugati országrészben ugyan átmenetileg megnövekedhet a csapadékhajlam, de

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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