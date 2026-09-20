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Érkezik az ötvenezer forintos pénzeső 400 ezer magyar családnak, megjelentek a részletek
Gazdaság

Érkezik az ötvenezer forintos pénzeső 400 ezer magyar családnak, megjelentek a részletek

Portfolio
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Elfogadta a kormány az iskolakezdési utalványok részletszabályait, így a 100 ezer forintos támogatás második, 50 ezer forintos részletét november 30-ig kapja meg mintegy 400 ezer érintett család. Az intézkedés részleteiről Magyarország kormánya számolt be legutóbbi Facebook-videójában.

A juttatás második ütemét papíralapú utalvány formájában vehetik kézbe az arra jogosultak, melyeket a Magyar Posta szállít ki a következő hetekben. A támogatást a családok

jövő év március 15-ig használhatják fel különféle, a gyermekek neveléséhez és mindennapjaihoz szükséges termékekre.

Így az utalványokkal fizetni lehet többek között iskolai felszerelésekért, gyermekruházatért, vitaminokért és gyógyászati segédeszközökért, de bizonyos digitális és műszaki eszközök, valamint fejlesztő játékok is megvásárolhatók belőlük.

A kormány a technikai részletek kidolgozásakor arra is figyelt, hogy a támogatás elosztása a különleges élethelyzetekben se okozzon nehézséget a családoknak.

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Az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között

– olvasható a kormányzati tájékoztatóban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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