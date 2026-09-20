Évtizedek óta a pusztulását jósolják, de továbbra is virul a világ egyik természeti csodája

Azért nem lehetett hallani a jó hírről, mert a zátony kérdése köré egy egész PR-iparág épült fel, amelynek célja a zátony közelgő pusztulásának előrejelzése. 2012-ben a kutatók arról számoltak be, hogy a zátony az 1980-as évek közepe óta elvesztette korallborítottságának felét, és akkori előrejelzésük arról szólt, hogy a korallborítottság mértéke 2022-re ismét megfeleződhet. 2014-ben a Guardian interaktív nekrológot tett közzé a zátonyról. 2016-ban az Outside magazin is csatlakozott ehhez, és 25 millió éves korában halottnak nyilvánította a zátonyt.
Kiderült azonban, hogy a „beteg” nem vette olvasta ezeket a beszámolókat. 2021-re a korallborítottság mértéke nagyobb volt, mint bármikor az 1986-ban megkezdett mérések óta. 2022-ben és 2023-ban is korábban nem mért magas szinten maradt, majd 2024-ben új, minden idők legmagasabb értékét érte el. A zátony két évtizednyi halálos ítéletre több korallal válaszolt, mint amennyit valaha is mértek.
A tudósok még a zátony egészére vonatkozó statisztikák közzétételét is abbahagyták – így a laikusok számára nehezebb volt észrevenni, hogy a zátony dacol az előrejelzésekkel. De továbbra is közzétették a regionális átlagokat, ami lehetővé tette, hogy a zátony egészére vonatkozó átlagadatokat számítsanak ki – amelyek egyértelműen folyamatosan emelkedtek.
Ez problémát jelentett, amelyet a végszjóslatokkal ijesztgetők egy új éves rituáléval oldottak meg: közölték a jó adatot, majd azt borús előrejelzésekkel elnyomták. Amikor a korallállomány 2021-ben hirtelen megnőtt, a monitorozást végző intézet ragaszkodott ahhoz, hogy a kilátások továbbra is „nagyon rosszak”. Amikor 2022-ben a korallzátony borítottság rekordot döntött, a BBC elismerte, hogy a borítottság 36 éve a legkiterjedtebb, de „rendkívül sérülékeny”. 2023-ban, amikor a zátony korallborítottságának mértéke még mindig a rekordmagas szint közelében volt, a hivatalos jelentés a regenerálódás „megtorpanásáról” szólt. A korallborítottság 2024-es csúcsán a tudósok kijelentették, hogy a zátonyt mindössze egyetlen komolyabb zavaró tényező választja el attól, hogy minden elvesszen. A végítélet mindig a következő évre volt várható. A következő évek egymás után jöttek, és a korallzátony viszont megmaradt.
2025-ben a média úgy döntött, hogy végre eljött a végítélet ideje. „A Nagy-korallzátony a valaha mért legsúlyosabb korallpusztulást szenvedi el” – adta hírül a BBC. A CNN pedig azt közölte, hogy a zátony „elpusztult”. Amit azonban elhallgattak, hogy a visszaesés a valaha mért legmagasabb szintről következett be, és 2025 még mindig a negyedik legjobb évnek számított a mérések négy évtizede alatt. Bármely más területen a valaha mért negyedik legjobb eredmény diadalnak számítana.
A vészmadárkodók azonban nem adták fel. Két neves tengerbiológus nemrég arra figyelmeztetett, hogy a zátony az „ökológiai rendszer összeomlásának” igen nagy kockázatával néz szembe. Néhány héttel később már rendelkezésünkre állnak a tényleges adatok: a korallborítottság északon és a középső területeken újra növekednek, délen pedig stabil a mértéke, amit a vizet lehűtő késői monszun is segített. Az összeomlás ismét elhalasztódott.
Amikor a katasztrófa mégsem következik be, készen áll a második történet, miszerint lehet fogadni az elismeréseket. Ausztrália szövetségi kormánya és a queenslandi kormány 2014 óta több mint 5 milliárd ausztrál dollárt költött a zátonyprogramokra, és amikor az UNESCO júliusban úgy döntött, hogy nem veszi fel a zátonyt a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára, a miniszterek úgy értékelték a döntést, mint amely Ausztráliának a korallzátonyok kezelésében elért vezető szerepének az elismerése. Nagy pofátlanság kell ahhoz, hogy éveken át egy ökoszisztéma pusztulását jósoljuk, majd annak egészséges állapotáért magunknak tulajdonítsuk az érdemet.
A zátony állapotának ingadozásai alig függnek attól, hogy Canberra mennyit költ erre a kérdésre. A korallborítottságra bizonyítottan hatással lévő legfőbb kiadás a töviskoronás tengeri csillagok elleni küzdelemre irányul. Amikor populációjuk hirtelen megnő, ezek a ragadozók hatalmas mennyiségű kemény korallt fogyasztanak el. A legjobb becslések szerint az Ausztrália által a tengeri csillagok irtására fordított kiadások csupán fél százalékponttal növelték a korallborítottságot. Ez nyilvánvalóan nem magyarázza meg a zátony korallborítottságának 10–25 százalékpontos növekedését.
A korallborítottság csökken, amikor ciklonok, hőhullámok és a töviskoronás tengeri csillagok pusztítanak a zátonyon, majd a borítottság helyreáll, mert a gyorsan növekvő, elágazó korallok azt teszik, amit évezredek óta. A kormányzati kiadások nem idéznek elő a monszunt. És ha valóban az elköltött milliárdok magyaráznák a rekordéveket, mi magyarázza a 2025-ös visszaesést? Talán a pénz hatása átmenetileg megszűnt?
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a zátonyt ne fenyegetnék veszélyek. 2016 óta hatszor sújtotta korallfehéredés. A korallborítás ingadozik, és a jövő évi felmérés eredménye akár alacsonyabb értéket is mutathat.
De az ingadozás nem egyenlő a pusztulással, és egy olyan ökoszisztéma, amely éppen most produkálta 40 éves története során a legjobb öt évét, aligha van a halálán.
Minden augusztusban megérkezik az új felmérés, a végítélet viszont elmarad, és azok számára, akik a zátony pusztulását jósolták, nincsenek következmények, mintha mi sem történt volna. Ennek változnia kellene, mert a túlzások jelensége nem ártalmatlan. A farkast kiáltó fiú történetének jól ismert a vége. Annak ellenére, hogy a világsajtó évek óta a közelgő pusztulásával riogat, a Nagy-korallzátony még mindig él és virul.
Bjorn Lomborg
A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban
Japán szerint ballisztikus töltet sűrolta a felségvízeit.
Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja
Jók a kilátások, de már kódolva lehet a kifulladás is.
Innen már nincs visszaút: szintet ugrott a mesterséges intelligencia a pénzügyi szektorban
Két év alatt éles üzemi technológiává vált az ügynökalapú AI a pénzügyi szektor legnagyobb szereplőinél.
Német választások: válságértekezletet hívott össze Merz, újabb áttörésre készül az AfD
A német kancellár inkább lemondta amerikai útját.
Meghibásodás Pakson - azonnal csökkenteni kellett a termelést
Már dolgoznak a hiba elhárításán.
Még a halálozási adatokban is kimutatható, milyen fontos szerepet töltenek be hőség idején a fák a városokban
Fontos lenne a 3–30–300-as szabálynak megfelelni.
Sorsfordító szavazáson dől el, hogy tovább menetel-e a német szélsőjobboldal – Teljesen elszabadulhat a pokol?
Vagy győzhet a "nő a kék ellen"?
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.