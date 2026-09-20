Furcsa koncessziós szerződésekről számolt be Vitézy Dávid: 5 ezer milliárd forinttal rövidíthették meg az államot

Vitézy Dávid közölte: a magyar állam és az autópálya-koncessziót elnyerő koncesszorok 2022. május 17-én kötöttek szerződést, majd 2023 decemberében, egy – Rogán Antal, a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda egykori minisztere által aláírt – szerződésmódosítással
az állam átvállalta az építőipari áremelkedés és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét.
A miniszter szerint a módosítást egy veszélyhelyzeti kormányrendelet tette lehetővé, amely abból indult ki, hogy az ukrajnai háború elhúzódó gazdasági hatásai 2022 második felétől jelentkeztek, előre nem voltak láthatók, és kellő gondossággal sem lehetett számolni velük.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország 2022. február 24-én támadta meg Ukrajnát, a koncessziós szerződést pedig csaknem három hónappal később, május 17-én írták alá.
Úgy fogalmazott: egy koncessziós szerződésnek éppen az lenne a lényege, hogy az ilyen gazdasági kockázatokat a szerződött partner viselje.
Szerinte ehelyett olyan konstrukció jött létre, amelyben "a nyereség a Mészáros-Szijj duó vállalatánál marad", miközben a kockázatok jelentős részét az állam viseli.
Ha bármi veszélyeztette Mészáros és Szijj profitját, az állam azonnal lépett, és a kockázatokat magára vállalta
- írta Vitézy Dávid.
A miniszter felidézte: a Tisza-kormány a szerződés átvilágítása után arra jutott, hogy
a megállapodás túlárazott és jogszerűtlen, ezért kezdeményezték annak megszüntetését.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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