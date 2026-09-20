25°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Különleges közös projektbe kezd Magyarország és Ukrajna
Gazdaság

Különleges közös projektbe kezd Magyarország és Ukrajna

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Naftohaz és a magyar Mol energetikai konszern memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről Magyarországon, az ukrán-magyar határ közelében - közölte vasárnap az ukrán gáz- és olajipari vállalat a Telegram-oldalán.

A vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak (C8) formátum első csúcstalálkozóján írták alá.

"Az üzemanyag-ellátási infrastruktúránk elleni folyamatos orosz támadások miatt az egész piac stabilitását szolgálja az ellátási útvonalak diverzifikálása és további tárolókapacitások kiépítése a támadások által nem sújtott területeken kívül - írták, majd iemelték:

A közös projekt megvalósítása hosszú távon nemcsak az ukrán fogyasztók számára biztosítja az üzemanyag-ellátás megbízhatóságát, hanem elősegíti az Ukrajna és Magyarország között a határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését is

- írta Szerhij Fedorenko, a Naftohaz ügyvivő igazgatója.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: elengedhetik az önkormányzatok szolidaritási adójának egy részét

Érkezik az ötvenezer forintos pénzeső 400 ezer magyar családnak, megjelentek a részletek

Végre egy EU-lista, amelynek az élére Magyarország ugrott – csak hát van itt egy kis turpisság

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Olyan differenciált adóemelés jön, amelyet ritkán látni
Évtizedek óta a pusztulását jósolják, de továbbra is virul a világ egyik természeti csodája
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility