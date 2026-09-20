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Magyarországon épülhetnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának, a Mol is érintett
Gazdaság

Magyarországon épülhetnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának, a Mol is érintett

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A háborús kockázatoktól védett tárolókapacitások kialakításával erősítené az ukrán üzemanyagpiac ellátásbiztonságát a Mol és a Naftogaz. A két vállalat a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására - derül ki a Naftogaz vasárnapi közleményéből.

A dokumentum egyelőre a projekt közös kidolgozásáról és megvalósításának előkészítéséről szól.

Szerhij Fedorenko, a Naftogaz megbízott igazgatósági elnöke a megállapodás bejelentésekor arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz erők folyamatos csapásai az ukrán üzemanyag-infrastruktúra ellen az egész piac stabilitását veszélyeztetik. Szerinte éppen ezért

kulcskérdés a szállítási útvonalak diverzifikálása és olyan további tárolókapacitások kiépítése, amelyek az ország területén kívül, a támadási zónákon túl helyezkednek el.

A projekt megvalósítása hosszabb távon nemcsak az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának megbízhatóságát növelheti, hanem hozzájárulhat a magyar és az ukrán energetikai infrastruktúra határon átnyúló, kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez is.

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A megállapodás illeszkedik Ukrajna azon törekvésébe, hogy diverzifikálja az energiaellátási útvonalakat és növelje a tárolási kapacitásokat. A Magyarországon, az ukrán határ közelében kialakítandó tárolók azért is fontosak lehetnek, mert

Ukrajna területén kívül, a háborús támadásoktól védett környezetben biztosíthatnának tartalékot az ukrán piac számára.

A felek egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy mekkora kapacitás épülhet, milyen üzemanyagokat tárolnának, illetve mikor kezdődhetne meg a beruházás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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