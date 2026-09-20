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MÁV: gázolt a vonat a Viharsarokban, késésekre lehet számítani
Gazdaság

MÁV: gázolt a vonat a Viharsarokban, késésekre lehet számítani

MTI
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Elütött egy embert egy tehervonat Szabadkígyós és Békéscsaba között vasárnap délelőtt, ezért kisebb késésekre lehet számítani a Békéscsaba-Lőkösháza vonalon - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

A tájékoztatás szerint feltehetően szándékosan lépett a tehervonat elé az elgázolt ember.

A helyszínelés ideje alatt Szabadkígyós és Békéscsaba között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - írja a MÁV.

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