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Meghibásodás Pakson - azonnal csökkenteni kellett a termelést
Gazdaság

Meghibásodás Pakson - azonnal csökkenteni kellett a termelést

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Gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét, az esetről egyelőre csak annyit tudni, hogy a szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

Gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 megawattal csökkentették vasárnap reggel a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az MVM honlapján közzétett közlemény teljes szövege szerint:

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokkját 2026. szeptember 20-án 7:35-től az üzemeltető személyzet gépészeti berendezés meghibásodása miatt 150 MW-tal leterheli. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

Az eset nem azonos a 4. blokk leállításával, amelynél pénteken előre tervezett főjavítás kezdődött. Az MVM friss közleménye nem tér ki arra, pontosan melyik gépészeti berendezés hibásodott meg, és arra sem, mikorra állhat helyre a 2. blokk teljesítménye.

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