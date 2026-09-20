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Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja
Gazdaság

Német gazdaság: háromszor akkora növekedést várnak, mint néhány hónapja

Portfolio
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A német gazdaság a kormány és a választók elégedetlensége ellenére a korábban vártnál erősebben teljesíthet idén. Az IW kutatóintézet csaknem háromszorosára, 1,2 százalékra emelte növekedési előrejelzését, éppen azon a napon, amikor Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában is választásokat tartanak.

A korábban vártnál jóval erősebb, csaknem 1,2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra a német Gazdasági Kutatóintézet (IW)

– írja a Reuters. Az intézet májusi előrejelzésében még mindössze 0,4 százalékos bővülést valószínűsített.

A prognózis javítását elsősorban az első félévben a vártnál erősebb export és a kormányzati kiadások indokolják. Az Ifo, a DIW, az RWI és az IMK gazdaságkutató intézetek szintén felfelé módosították előrejelzéseiket az év első felének kedvezőbb teljesítménye után.

Az IW ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a növekedési lendület az év második felében várhatóan kifullad. A magas energiaárak, a gyenge magánberuházások és a munkahelyek megszűnése visszafoghatják a keresletet, miközben a háztartások fogyasztását a 2,5 százalék feletti infláció is fékezi. A magánfogyasztás 2026-ban mindössze 0,3 százalékkal nőhet.

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Az intézet idén 2,8 százalékos reálexport- és 2 százalékos importnövekedést vár, de szerintük az export bővülése csak átmeneti lehet. A német gazdaságot továbbra is magas termelési költségek, a protekcionizmus és a kínai verseny nehezíti,

2027-re pedig már csak nagyjából 1 százalékos növekedést valószínűsítenek.

A friss prognózis a németországi tartományi választások napján jelent meg: vasárnap Berlinben a képviselőház, Mecklenburg-Elő-Pomerániában pedig a tartományi parlament összetételéről szavaznak. A voksolás politikailag Friedrich Merz kancellár számára is fontos próba, mivel az AfD mindkét tartományban erős eredményre készül, miközben a CDU támogatottsága különösen Mecklenburg-Elő-Pomerániában gyenge.

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