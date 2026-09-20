Páros lábbal szálltak bele a Tisza-kormányba: ezer munkahely veszhet el és többmilliárdnyi bevétel eshet ki a tervezet miatt

A tagozat álláspontja szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által benyújtott tervezet súlyos gazdasági hatásokkal járna:
ellehetetlenítené több száz magyar kis- és középvállalkozás működését, és többmilliárdos költségvetési bevételkiesést okozna.
Mint írták, a szabályozás megszüntetné az óriásplakátok 90 százalékát, ami közvetlenül korlátozza a magyar üzleti szféra hatékony hirdetési lehetőségeit.
A szervezet kiemelte: az előterjesztő saját hatásvizsgálati lapja is visszaigazolja a káros következményeket, amikor 1140 munkahely megszűnésével, 3,4 milliárd forintos adóbevétel-kieséssel, több mint 20 700 ember érintettségével, valamint kártérítési perek kockázatával számol.
Hozzátették, a hatásvizsgálat emellett azt is rögzíti, hogy az eszközök elbontásának kötelezettsége mintegy 19 ezer ingatlantulajdonost – köztük magánszemélyeket, társasházakat és mezőgazdasági gazdálkodókat – érint, akik nem reklámpiaci szereplők.
A tagozat megítélése szerint a tervezet a piaci versenysemlegességet is sérti,
mert az óriásplakátok kivezetése mellett a megállókban és utasvárókban lévő citylight pozíciókat erősíti, ami gyakorlatilag két nagy piaci szereplőnek kedvez, miközben kkv-k százait teszi tönkre.
Hangsúlyozták: a szabályozás az önkormányzatok mozgásterét is jelentősen szűkíti, mivel elvonja tőlük a településkép-alakítási eszközöket, és megfosztja őket a közterület-használati díjbevételektől.
Felhívták a figyelmet, hogy a Magyar Reklámszövetség megrendelésére készült közvéleménykutatás szerint a lakosság négyötöde nem tartja zavarónak a közterületi hirdetéseket, így a rendelet indoklása téves adatokon alapul.
A szervezet arra kéri a kormányt, hogy a tervezetet jelenlegi formájában ne terjessze elő döntésre,
hosszabbítsa meg a véleményezési határidőt, készíttessen az alternatív szabályozási lehetőségeket is vizsgáló kiegészítő hatásvizsgálatot, és folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel.
A hirdetési piac szereplőit pedig arra kérik, hogy a szeptember 26-i határidőig mondják el véleményüket a társadalmi egyeztetésen, a kormánynak pedig felajánlják szakmai erőforrásaikat egy szakmailag megalapozott szabályozás megalkotásához.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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