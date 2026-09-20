Rossz hírt közölt a Fed tisztségviselője: hiába a kamatemelés, még mindig túl erős a nyomás Amerikában

Neel Kashkari, a minneapolisi Federal Reserve elnöke vasárnap kijelentette, hogy az infláció továbbra is túl magas az Egyesült Államokban, és a drágulás nem csupán az energiaárak emelkedésére korlátozódik.

Kashkari a Fox News vasárnapi műsorában hangsúlyozta, hogy még az ingadozó energia- és élelmiszerárak kiszűrésével számított maginflációs nyomás is meghaladja a kívánt szintet.

Mi megtesszük a magunkét, és remélhetőleg a gazdaság más szektoraiból is érkezik majd segítség, ahogy a helyzet normalizálódik

– fogalmazott a jegybankár.

A jegybankár támogatta a múlt héten egyhangúlag megszavazott 25 bázispontos kamatemelést, amellyel az irányadó kamatsáv 3,75–4,00 százalékra emelkedett. Kashkari egyike volt annak a három tisztségviselőnek, akik már az azt megelőző ülésen is a szigorítás mellett voksoltak, szemben a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) többségével, amely akkor még a kamatok szinten tartása mellett döntött.

Forrás: Reuters

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