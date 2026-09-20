Tisza-kormány: elengedhetik az önkormányzatok szolidaritási adójának egy részét

Magyar Péter az önkormányzatok terheinek enyhítését, a vidéki fejlesztések felgyorsítását és az autópálya-koncesszió felszámolását ígérte újraindult országjárásának pécsi állomásán. Mivel a költségvetés rendkívül nehéz helyzetben van, ezért a vidékfejlesztési és pénzügyi tárcának közösen kell megnéznie, hogy lehet fokozatosan csökkenteni a szolidaritási hozzájárulást, de ha indokolt, már idén is elképzelhető, hogy annak egy részét elengedjék.

Az önkormányzatok finanszírozásáról, a vidéki fejlesztésekről és az autópálya-koncesszió felszámolásáról is beszélt Magyar Péter szombaton Pécsen, országjárásának második állomásán. A miniszterelnök szerint

a kormány a következő időszakban az önkormányzatok megerősítésére és az állami pénzek felhasználásának átvilágítására készül.

Magyar Péter azt mondta, hogy szükség esetén elengedhetik a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok szolidaritási adójának egy részét. A rendszert fokozatosan csökkentenék és igazságosabbá tennék, az így felszabaduló forrásokat pedig a vidéki térségek fejlesztésére fordítanák.

Erről és az esetleges elengedések mértékéről Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek kell egyeztetnie az önkormányzatokkal. A miniszterelnök szerint Kármán András pénzügyminiszternek közben úgy kell helyreállítania a központi költségvetés egyensúlyát és javítania a hiányt, hogy a kormány az önkormányzatoknak is legalább részleges segítséget tudjon nyújtani.

Magyar Péter a Szent István Vidékfejlesztési Program első, kipróbálás jellegű köréről is beszélt, ahol tíz mikrotérség tíz-tíz települése kaphat egy-egy milliárd forintot, a támogatások felhasználásáról pedig helyben, az önkormányzatok, a gazdák, a vállalkozók és a szakemberek bevonásával döntenének.

A közlekedés kapcsán Magyar Péter méltatta Vitézy Dávid munkáját, és azt mondta, hogy a kormány folytatja a vasúti mellékvonalak újranyitását. Az autópálya-koncesszióról itt is elmondta, hogy a kabinet megkezdi a 35 éves szerződés megszüntetését, amely a kormány számításai szerint mintegy 23 ezer milliárd forintos állami kifizetéssel járna. A szerződésmódosítások az előzetes számítások szerint

körülbelül 8000 milliárd forinttal növelték a várható költségeket, ezért közbeszerzési és büntetőjogi vizsgálat is indult.

Magyar Péter Pécsen üzent Mészáros Lőrincnek is, akit arra szólította fel, hogy ne akadályozza az autópályák, valamint a fenntartásukhoz szükséges gépek és munkavállalók állami átvételét. A kormány célja, hogy a koncesszió lezárása lehetőleg még 2026-ban megtörténjen, és a gyorsforgalmi utak üzemeltetése visszakerüljön a Magyar Közúthoz.

A miniszterelnök a rendezvényen egy újabb, a TISZA által szervezett október 23-i felvonulás lehetőségét is felvetette, míg a következő országjárási állomás a bejelentés szerint Szolnok lesz.

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