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A csehek jövőre is magasabb hiányt céloznak meg
Gazdaság

A csehek jövőre is magasabb hiányt céloznak meg

Portfolio
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A cseh kormány hétfőn jóváhagyta a 2027-es költségvetési tervezetet, amely zsinórban a harmadik éve emeli a hiánycélt Andrej Babiš miniszterelnök bőkezű kiadási ígéreteinek fedezésére.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A hárompárti kabinet által elfogadott javaslat 386 milliárd koronás, mintegy 18,2 milliárd dolláros hiánnyal számol – jelentette be Alena Schillerová pénzügyminiszter. Ez jelentős emelkedés az idénre várt 310 milliárd koronás, illetve a 2025-ben realizált 291 milliárd koronás deficithez képest.

A kiadások növekedésének hátterében a populista politikájáról ismert Babiš vállalásai állnak, a kormányfő ugyanis a közszféra béremelését, az úthálózat fejlesztését, valamint az egészségügyi és védelmi ráfordítások bővítését egyaránt megígérte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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