A művelődési bizottság áldása után kedden megszavazhatják a Médiatanács új tagjait

Támogatta Polyák Gábor médiajogász médiatanács-elnökké választását az Országgyűlés művelődési bizottsága hétfői budapesti ülésén. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt hat szakember szintén megkapta a testület támogatását.

A bizottság meghallgatta Polyák Gábort, majd 7 igen szavazattal, három nem és egy tartózkodás mellett támogatta. A testület a Tisza Párt által tagnak jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet, Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, a KDNP-jelölt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembert, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt egyhangú szavazással támogatta, a Fidesz által jelölt Szabó László kommunikációs szakember, producer jelölésére kilencen igennel, ketten nemmel szavaztak.

A döntés előtti meghallgatáson Polyák Gábor arról beszélt, hogy jövőképe a médiabéke. Az ország a rendszerváltás után megérdemli, hogy

a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat - közölte.

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