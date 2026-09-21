A világ egyik legmérgezőbb halát fogták ki a horvát vizekből

A halat egy Matija nevű rijekai horgász fogta ki, aki mindössze három éve horgászik. A zsákmány azért keltett különös figyelmet, mert a gömbhal szervezete tetrodotoxint tartalmaz, amely az egyik legerősebb ismert természetes méreg, és a Dnevnik Nova TV beszámolója szerint akár 1250-szer toxikusabb lehet a ciánkálinál.

Japánban a gömbhal fugu néven ismert ínyencség, ám az elkészítése speciális szaktudást igényel, mivel egyes szervei – különösen a mája, a bőre és a petefészke – veszélyes koncentrációban tartalmazzák a toxint. Szakszerűtlen feldolgozás esetén a mérgezés tünetei akár tíz percen belül jelentkezhetnek. A hal húsa ennek ellenére rendkívül keresett a gasztronómiában: fehér, sovány és umami ízű, száz grammja mindössze 80 kalóriát tartalmaz,

egyetlen adag ára pedig a 200 eurót is meghaladhatja.

A szokatlan fogás Rijekában is felkavarta a kedélyeket, a helyiek megosztottak abban a kérdésben, hogy érdemes-e egyáltalán megkóstolni az ilyen halat. Az egyik helyi piaci árus a Dnevniknek elmondta, hogy korábban soha nem találkozott az Adriából kifogott gömbhallal, és ő maga semmiképpen sem hozná forgalomba.

Aki veszélytelenül szeretné megtekinteni a különleges példányt, hamarosan megteheti, ugyanis a halat a rijekai Természettudományi Múzeumban állítják ki.

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