Áder Jánoshoz és Szentkirályi Alexandrához köthető alapítványoknál is lehetnek változások

Korábban közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) tartozó állami cégek tulajdonosi joggyakorlójának megváltoztatását kezdeményezi Kármán András pénzügyminiszter. Az ezzel kapcsolatos rendelettervezet társadalmi egyeztetése hétfőn kezdődött és jövő keddig tart.
A kormány honlapján olvasható a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól állami tulajdonba kerülő társasági részesedések tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes tulajdonosi joggyakorlói kijelölések módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló pénzügyminiszteri rendelet módosításának tervezete, illetve az ahhoz kapcsolódó tartalmi összefoglaló, indoklás és hatásvizsgálati lap.
A tervezet a Pénzügyminisztériumot jelölné ki tulajdonosi joggyakorlónak a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. és a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Kft. esetén.
A cégek a közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működő, Áder János volt köztársasági elnök neve által fémjelzett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megszüntetésével kerültek állami tulajdonba augusztus végével.
Változhat a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója: ágazati szakmai javaslat alapján a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-hez kerülhet. A kft. az ugyancsak kekvaként működő, ezért megszüntetett Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány révén került az államhoz. Az alapítvány kuratóriumi elnöke a fideszes Szentkirályi Alexandra volt.
A miniszteri rendelettervezet célja az is, hogy a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.-hez hasonlóan a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nek is az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium legyen a tulajdonosi joggyakorlója.
A tervezet mindegyik társaság esetében 2030. december 31-ében határozná meg a tulajdonosi joggyakorlás végét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Nem halogathatják tovább a műtéteket: hatalmas könnyítés jön a túlsúlyos betegeknek
Hegedűs Zsolt jelentette be.
Készen áll a Putyinnal való találkozóra Zelenszkij, de van egy komoly feltétele
Ezt kulcsfontosságúnak tartja.
Áder Jánoshoz és Szentkirályi Alexandrához köthető alapítványoknál is lehetnek változások
Kármán András társadalmi egyeztetést kezdeményez.
Kőkemény amerikai ultimátum: kizárják a dollárrendszerből, aki kiszolgálja a közel-keleti államot
Földön maradhatnak a repülőgépek.
Nagy lépésre szánta el magát a világ egyik legismertebb tésztagyártója
Egyre erősebb a nyomás.
Újabb fordulat a magyar autópálya-vitában: súlyos tévedéssel vádolják Vitézy Dávidot
Aligha lesz itt vége.
Hatalmas káosz az Egyesült Államokban: egyetlen elvágott kábel miatt bénult meg a légi közlekedés
A keleti partvidék legforgalmasabb repülőterei érintettek.
Trump legfontosabb embere egyértelművé tette, mi kell az ukrajnai háború lezárásához
Hamarosan jön a találkozó.
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberis
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?