Áder Jánoshoz és Szentkirályi Alexandrához köthető alapítványoknál is lehetnek változások

Kármán András pénzügyminiszter több, korábban közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) tartozó állami cég tulajdonosi joggyakorlójának megváltoztatását kezdeményezi. A rendelettervezet érinti többek között az Áder János nevéhez köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megszüntetésével állami tulajdonba került cégeket, valamint a Szentkirályi Alexandra által vezetett Millenáris Alapítvány révén az államhoz került társaságot is. A Kék Bolygó cégek felett a Pénzügyminisztérium, a Millenáris kft. felett pedig a Várkapitányság gyakorolná a tulajdonosi jogokat. A tervezet társadalmi egyeztetése hétfőn kezdődött, és valamennyi érintett társaság esetében 2030. december 31-ig szólna a joggyakorlás.

Korábban közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz (kekva) tartozó állami cégek tulajdonosi joggyakorlójának megváltoztatását kezdeményezi Kármán András pénzügyminiszter. Az ezzel kapcsolatos rendelettervezet társadalmi egyeztetése hétfőn kezdődött és jövő keddig tart.

A kormány honlapján olvasható a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól állami tulajdonba kerülő társasági részesedések tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egyes tulajdonosi joggyakorlói kijelölések módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló pénzügyminiszteri rendelet módosításának tervezete, illetve az ahhoz kapcsolódó tartalmi összefoglaló, indoklás és hatásvizsgálati lap.

A tervezet a Pénzügyminisztériumot jelölné ki tulajdonosi joggyakorlónak a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. és a KBKB Kék Bolygó Klímavédelmi Capital Kft. esetén.

A cégek a közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működő, Áder János volt köztársasági elnök neve által fémjelzett Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megszüntetésével kerültek állami tulajdonba augusztus végével.

Változhat a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója: ágazati szakmai javaslat alapján a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-hez kerülhet. A kft. az ugyancsak kekvaként működő, ezért megszüntetett Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány révén került az államhoz. Az alapítvány kuratóriumi elnöke a fideszes Szentkirályi Alexandra volt.

A miniszteri rendelettervezet célja az is, hogy a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.-hez hasonlóan a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nek is az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium legyen a tulajdonosi joggyakorlója.

A tervezet mindegyik társaság esetében 2030. december 31-ében határozná meg a tulajdonosi joggyakorlás végét.

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