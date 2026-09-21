Alapjaiban írja át a kormány a magyarországi sportrendezvények szervezését is

Megváltoznak a nemzetközi sportesemények szervezésére vonatkozó szabályok: a cél, hogy követhetőbb legyen a közpénz útja és felhasználása. Több feladatot kapnak a szakági szövetségek, megszűnik a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe – olvasható a kormány oldalán megjelent közleményben.

A jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása.

A nemzetközi sportesemények költségvetési támogatásáról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, 500 millió forint felett pedig a kormány dönt.

A kormányrendelet csökkenti a sportesemények megrendezésében és támogatásában résztvevő szereplők számát, és pontosan meghatározza az eljárást, különválasztva a két év múlva és a két éven belül sorra kerülő tervezett rendezvényeket.

A nagyobb költségvetési támogatást élvező sportesemények szervezőinek részletes költségvetési tervet kell készíteniük előzetesen, és ettől eltérni csak indoklással tudnak – olvasható a kormany.hu-n.

A sportesemények rendezésével eddig foglalkozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) ezentúl csak operatív és lebonyolítási feladatokat lát el, ha a sportági szövetségek vagy a miniszter felkéri erre az ügynökséget. Az NRÜ korábbi döntés-előkészítési, irányítási, beszerzési, támogatásnyújtási és jóváhagyási jogkörei nehezítették a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ezért ezek a tevékenységei megszűnnek.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) is részt vehet a sportesemények szervezésében, de ezentúl széles szakmai, engedélyezési, tanácsadási, rendezvényszervezési, támogatásnyújtási és szponzorációs jogkörei nem lesznek. A hivatal a jövőben többnyire a kommunikációs és fejlesztési igények nyilvántartásával és a központosított beszerzési eljárások lefolytatásával foglalkozik majd. Az NKOH irányítása és felügyelete a korábbi Miniszterelnökséget vezető minisztertől a belügyminiszterhez kerül.

Változik a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet feladatköre is, a továbbiakban elsősorban a sportcélú költségvetési támogatások lebonyolításával foglalkozik.

A kormányrendelet célja, hogy egyértelmű felelősségi viszonyokat teremtsen, és ellenőrizhetővé tegye az ilyen eseményekre fordított közpénz felhasználását.

Az idei sporteseményeket nem érintik a változások, de a 2026 után esedékes rendezvények szervezése és lebonyolítása már a sportért felelős miniszter és a sportági szövetségek feladata lesz.

Az új szabályozás 2027-ben négy nemzetközi sporteseményt érint: a vizes világbajnokságot, a Gyorsasági és Para Kajak-Kenu Világbajnokságot, a Női Kézilabda Világbajnokságot és az Öttusa Világbajnokságot.

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