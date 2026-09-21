Arra kell berendezkedni, hogy az európai gázpiacot évekig nyomasztja majd a katari kiesés

A QatarEnergy 14 cseppfolyósító sorából kettő sérült meg, ezek évi 12,8 millió tonna, azaz 17,4 milliárd köbméter LNG-termelést képviselnek. A Ras Laffan-i komplexumot márciusban érte iráni támadás, amely a két LNG-sor mellett egy gázból folyékony üzemanyagot előállító (GTL) üzemet is megrongált, és a katari LNG-exportkapacitás 17 százalékát semmisítette meg.

A vezérigazgató szerint a GTL-üzem javítása 2027 első negyedévében zárul, a két LNG-sor helyreállítása viszont három évet vesz igénybe.

A bejelentés a New Yorkban először megrendezett Katari Gazdasági Fórumon hangzott el.

Al-Kabi márciusban, közvetlenül a támadás után még azt mondta, hogy a károk helyreállítása három-öt évet vehet igénybe. A mostani három év ennek a sávnak az alsó szélét jelenti.

A Ras Laffan-i komplexum a globálisan értékesített LNG közel ötödét adja. A QatarEnergy március 2-án állította le a termelést az első támadások után, és két nappal később vis maiort jelentett be a vevői felé. A szoros megnyitása csak az egyik fele a történetnek.

Al-Kabi szerint Katar néhány héten belül készen áll a normál üzem helyreállítására, amint újra megnyílik a Hormuzi-szoros. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes kapacitás visszatér. A korábbi terv szerint a szoros biztonságos újranyitását követően egy hónapon belül a kapacitás mintegy felét, két hónap után nagyjából 80 százalékát állíthatják helyre.

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