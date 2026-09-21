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Bejelentették: rekordszinten a gázolaj átlagára, jön az áfacsökkentés és az extraprofitadó Németországban
Gazdaság

Bejelentették: rekordszinten a gázolaj átlagára, jön az áfacsökkentés és az extraprofitadó Németországban

MTI
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Október elsejétől az év végéig literenként 17 eurócenttel csökkenti a benzin és a gázolaj adóját a német kormány a rekordszintre drágult üzemanyagok miatt. Az intézkedésből fakadó állami bevételkiesést az energiaszolgáltatók extraprofitjának megadóztatásával pótolják.

A hétfői kormányszóvivői tájékoztatón bejelentett döntést a pénzügyminisztérium azzal pontosította, hogy a teherenyhítés két tételből tevődik össze,

ugyanis 14 centtel az energiaadó, 3 centtel pedig az áfa mértéke csökken.

Az azonnali beavatkozást az tette indokolttá, hogy a múlt hét második felében a gázolaj literenkénti átlagára soha nem látott szintre, 2,471 euróra ugrott Németországban. Az adócsökkentés miatt a költségvetésben keletkező hiányt a kormány az energiacégeknél felhalmozódó többletnyereség elvonásából finanszírozza.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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