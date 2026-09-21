Beütött az aszály, behúzhatja a féket Európa legnagyobb gazdasága

Átmenetileg veszít lendületéből a német gazdaság, de az év végén ismét gyorsulhat a növekedés a német jegybank szerint. A Bundesbank szeptemberi havi jelentése alapján a harmadik negyedévben a gazdasági teljesítményt elsősorban az alacsony vízállás, a magas energiaárak és a visszafogott fogyasztás fékezi, ugyanakkor a negyedik negyedévre kedvezőbb kilátásokat valószínűsít.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A német jegybank szerint

a bruttó hazai termék a harmadik negyedévben csak mérsékelten bővülhet.

A növekedést elsősorban a Rajnán kialakult alacsony vízállás, a gyengébb export, a visszafogott lakossági fogyasztás, valamint a magas energiaárak fékezik. Az első két negyedévben a német gazdaság 0,4, illetve 0,3 százalékkal nőtt. A Bundesbank szerint a harmadik negyedévi lassulás átmeneti tényezőkre vezethető vissza, ezért a német gazdaság továbbra is a kilábalás pályáján maradhat. A negyedik negyedévben ismét erőteljesebb növekedés várható, ennek ütemét azonban befolyásolhatja a közel-keleti konfliktus alakulása és a fontos vízi utak vízszintjének normalizálódása.

A Rajna alacsony vízállása már júliusban is visszavetette az ipari termelést, miközben a szállítási költségeket is megemelte. Az ipar termelése és árbevétele egyaránt jelentősen csökkent, az energiaigényes ágazatok helyzetét pedig tovább nehezítette a fosszilis energiahordozók magas ára. Az export szintén mérséklődött júliusban.

A jegybank szerint ugyanakkor javult az ipar rendelésállománya, júliusban ismét jelentősen nőtt a beérkező megrendelések értéke. A növekedést elsősorban nagy megrendelések támogatták, miközben a nagy megrendelések nélkül számított rendelésállomány már a negyedik egymást követő hónapban csökkent.

Az ifo intézet felmérése szerint augusztusban javultak a feldolgozóipar rendelési és termelési kilátásai. A jelentés szerint a munkaerőpiacon továbbra is enyhe romlás figyelhető meg. A foglalkoztatottak száma júliusban szezonális kiigazítással 14 ezerrel 45,66 millióra csökkent. A regisztrált munkanélküliek száma augusztusban 2,996 millió volt, 3 ezerrel több, mint júliusban, a munkanélküliségi ráta pedig 6,4 százalékon maradt.

A Bundesbank szerint ugyanakkor a foglalkoztatási előrejelző mutatók már a stabilizáció első jeleit mutatják. A magas energiaárak a következő hónapokban is fékezhetik a gazdaságot. Az európai földgáz ára a jelentés szerint legutóbb megközelítette a 77 eurót megawattóránként, a Brent nyersolaj hordónkénti ára pedig a 121 dollárt is. Az európai energiahordozó-árak összességében a közel-keleti konfliktus kezdete óta nem látott magas szintre emelkedtek, de még elmaradnak a 2021-2022-es energiaválság idején elért szintektől. Az infláció augusztusban 2,9 százalékra emelkedett a júliusi 2,8 százalékról. A maginfláció, amely nem tartalmazza az energia- és élelmiszerárakat, 2,6 százalék maradt.

A Bundesbank szerint az infláció egyelőre magas maradhat, mivel az energiaárak emelkedése közvetve a termelési és szállítási költségeken keresztül más termékek és szolgáltatások árára is hatással lehet. A jegybank szerint az energiaárak tartósan magas szintje késleltetheti az infláció visszatérését az Európai Központi Bank 2 százalékos céljához.

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