Drámai változás indult el a horvát tengereken is

A kutatás az 1950 és 2025 között gyűjtött méréseket dolgozta fel, a kutatóhajók korai észleléseitől a modern, autonóm, úgynevezett Argo-bóják adataiig. Az eredmények szerint a vizsgált időszak utolsó szakaszában a Földközi-tenger

felső 100 méteres rétegének hőmérséklete mintegy 2 °C-kal haladta meg a 20. század második felének átlagát.

A felmelegedés ugyanakkor nem korlátozódik a felszíni vizekre, hiszen egyértelmű jeleket mutattak ki 300 és 1000 méter közötti mélységben is, emellett mérhető változásokat találtak az 1000–2000 méter közötti tartományban is.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az átlagos melegedési ütem önmagában félrevezető lehet.

Ha az egész időszakot egyetlen átlagos ütemmel írjuk le, nem látjuk, hogy maga a melegedés sebessége is változik-e. Eredményeink azt mutatják, hogy ez az ütem nő, vagyis az átlag elfedi, mennyivel gyorsabbá váltak a változások az utóbbi évtizedekben

– magyarázák.

Az Adriai-tenger kiemelt szerepet játszik a folyamatban, mivel a Földközi-tenger azon térségei közé tartozik, ahol sűrű víztömegek képződnek. Hideg teleken a felszíni víz lehűlve elnehezedik, lesüllyed, és magával viszi tulajdonságait a mélyebb rétegekbe, onnan pedig a Jón- és a keleti Földközi-tenger felé áramlik. Az Adriai-tenger déli részén a kutatók még ezer méteres mélységben is a felmelegedés és a sótartalom-változás kifejezett gyorsulását mutatták ki.

Amikor a változás jele már nemcsak a felszínen, hanem a vízoszlop mélyén is megjelenik, a tenger tulajdonságainak sokkal átfogóbb átalakulásáról beszélünk. A mély rétegek egyfajta memóriaként őrzik azt, ami a rendszerben hosszabb távon történik

– fogalmaztak.

Módszertani szempontból komoly kihívást jelentett a 75 év alatt eltérő technológiákkal gyűjtött adatok összehasonlítása. A kutatók a korai, hajós méréseket és a modern Argo-adatokat egységes minőségellenőrzés alá vonták, és megvizsgálták, nem torzítja-e az eredményeket a modern kori mérések megnövekedett száma. Az elemzést több különböző időszakra és eltérő statisztikai módszerekkel is megismételték, azonban az alapvető mintázat mindvégig kimutatható maradt.

Az intézet közlése szerint a kutatás nem egyetlen okot azonosít a gyorsulás mögött, abban ugyanis a légköri felmelegedés, a párolgás és a csapadékviszonyok alakulása, a Gibraltári-szoroson keresztüli atlanti vízcsere, valamint a Földközi-tenger belső áramlási rendszerének átalakulása egyaránt szerepet játszhat.

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