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Egy nap alatt 146 százalékos ugrás: bajban a német áremtermelés?
Gazdaság

Egy nap alatt 146 százalékos ugrás: bajban a német áremtermelés?

Portfolio
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Hétfőn 146 százalékkal, megawattóránként 238 euróra (273 dollárra) ugrott a német másnapi (day-ahead) alapterhelésű áramkontraktus ára, ami az LSEG adatai szerint 2024 decembere óta a legmagasabb értéknek számít.

A drágulás hátterében a szélerőművek termelésének várható zuhanása áll, az előrejelzések szerint ugyanis a szélenergia-termelés 27,7 gigawattal esik vissza, így alig haladja majd meg az 5 gigawattot.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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