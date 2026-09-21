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Elindult a Mol rijekai kokszolója, akár 30 százalékkal nőhet a dízelkihozatal
Gazdaság

Elindult a Mol rijekai kokszolója, akár 30 százalékkal nőhet a dízelkihozatal

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Sikeresen elindult a Rijeka Finomító új késleltetett kokszoló egysége (DCU), amely a csaknem 700 millió eurós korszerűsítési projekt kulcseleme – közölte a Mol. Az üzem már elérte tervezési kapacitásának mintegy 70 százalékát, a fejlesztésnek köszönhetően a finomító ugyanannyi kőolajból akár 30 százalékkal több dízelt termelhet, nehezebb nyersolajfajtákat is képes feldolgozni, és teljesen megszűnik a vákuumgázolaj importjának szükségessége.

A Rijeka Finomító korszerűsítési projektje fontos pontra ért el, ugyanis az építkezés befejezése és az üzembe helyezési folyamat után

az új késleltetett kokszoló egység (DCU) sikeresen elindult

- olvasható a Mol sajtóközleményében.

Miután az üzemeltetési felelősség átkerült az INA-hoz, 2026. szeptember 1-jén bevezették a nyersanyagokat az egységbe, ezzel elindult a termelés - írja a Mol a közleményében. Az üzem azóta folyamatosan működik, és elérte a tervezési kapacitásának mintegy 70%-át. Minden kulcsfontosságú terméket sikerült az előírt minőségben előállítani, így az indulás sikeresen zajlott - ártákelik a fejleményeket.

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A Mol szerint a késleltetett kokszoló egység elindításával a finomító képes a nehézmaradványt magasabb értékű termékekké alakítani. Emellett

ugyanannyi kőolajból várhatóan akár 30%-kal több dízelt termelhet, és már nehezebb fajtákat is képes feldolgozni,

ami rugalmasabbá teszi a nyersolaj-beszerzést és bővíti a potenciális beszállítók körét, írják. Az egység teljesen megszünteti a vákuumgázolaj (VGO) importjának szükségességét is.

A rijekai finomítói fejlesztési projekt, amely magában foglalja az új késleltetett kokszoló egységet is, csaknem 700 millió eurós beruházást jelent. Az elmúlt 12 évben az INA és a Mol-csoport összesen 1,3 milliárd eurót fektetett be a finomítói és logisztikai infrastruktúra modernizálásába. Jelenleg a fókusz a késleltetett kokszoló biztonságos, megbízható és stabil működésének elérésén van, miközben fokozatosan növelik az áteresztőképességet és optimalizálják a folyamatok teljesítményét - írja a Mol. A tervek szerint az üzem az év végére éri el a stabil működést, ezt követően pedig sor kerül a végső teljesítménytesztekre, amellyel lezárulhat a projekt.

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