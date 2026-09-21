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Elképesztő tempóban terjeszkedik a népszerű diszkontlánc a régióban
Gazdaság

Elképesztő tempóban terjeszkedik a népszerű diszkontlánc a régióban

Portfolio
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A holland Action non-food diszkontlánc múlt pénteken megnyitotta első üzletét Szlovéniában, ezzel tizenhatra bővítve európai piacainak számát - írta a Retail Detail.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az első szlovéniai bolt a Ljubljanától mintegy 75 kilométerre, északkeletre fekvő Velenjében nyílt meg szeptember 18-án.

A lánc nem áll meg itt, két héten belül ugyanis Mariborban is megnyitja kapuit egy újabb egység.

Idén ősszel Bulgária következik a sorban, amely a diszkontlánc tizenhetedik európai piaca lesz.

Hajir Hajji vezérigazgató az év elején közölte, hogy az európai növekedés enyhe lassulása ellenére még mintegy 4650 új üzlet nyitására lát lehetőséget a kontinensen. A vállalat emellett az Egyesült Államokban is terjeszkedne, ahol az első amerikai boltját 2027 végén vagy 2028 elején tervezi megnyitni az ország délkeleti részén, 2030 végéig pedig már száz üzletet szeretne működtetni.

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Az Action holland eredetű non-food diszkontlánc, amely olcsó háztartási cikkekkel, dekorációval, játékokkal, hobbikellékekkel, tisztítószerekkel, szezonális termékekkel és kisebb fogyasztási cikkekkel épített fel gyorsan növekvő európai hálózatot.

Az 1993-ban Hollandiában alapított lánc mögött ma a 3i brit befektetési társaság áll, és az Action az elmúlt években Európa egyik leglátványosabban terjeszkedő diszkontformátumává vált. Több ezer üzletet működtet, árbevétele már tízmilliárd eurós nagyságrendű, és a hagyományos élelmiszerdiszkontok helyett inkább a Pepco, TEDi, Kik, Flying Tiger, illetve a vegyes háztartási diszkontok mezőnyében értelmezhető — csak jóval nagyobb nemzetközi ambícióval.

A lánc már nemcsak Nyugat-Európában építkezik, hanem egyre látványosabban fordul a magyar piac környéke felé is.

Magyarországi belépésről egyelőre nincs hivatalos bejelentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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