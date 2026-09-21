Elképesztő tempóban terjeszkedik a népszerű diszkontlánc a régióban

Az első szlovéniai bolt a Ljubljanától mintegy 75 kilométerre, északkeletre fekvő Velenjében nyílt meg szeptember 18-án.
A lánc nem áll meg itt, két héten belül ugyanis Mariborban is megnyitja kapuit egy újabb egység.
Idén ősszel Bulgária következik a sorban, amely a diszkontlánc tizenhetedik európai piaca lesz.
Hajir Hajji vezérigazgató az év elején közölte, hogy az európai növekedés enyhe lassulása ellenére még mintegy 4650 új üzlet nyitására lát lehetőséget a kontinensen. A vállalat emellett az Egyesült Államokban is terjeszkedne, ahol az első amerikai boltját 2027 végén vagy 2028 elején tervezi megnyitni az ország délkeleti részén, 2030 végéig pedig már száz üzletet szeretne működtetni.
Az Action holland eredetű non-food diszkontlánc, amely olcsó háztartási cikkekkel, dekorációval, játékokkal, hobbikellékekkel, tisztítószerekkel, szezonális termékekkel és kisebb fogyasztási cikkekkel épített fel gyorsan növekvő európai hálózatot.
Az 1993-ban Hollandiában alapított lánc mögött ma a 3i brit befektetési társaság áll, és az Action az elmúlt években Európa egyik leglátványosabban terjeszkedő diszkontformátumává vált. Több ezer üzletet működtet, árbevétele már tízmilliárd eurós nagyságrendű, és a hagyományos élelmiszerdiszkontok helyett inkább a Pepco, TEDi, Kik, Flying Tiger, illetve a vegyes háztartási diszkontok mezőnyében értelmezhető — csak jóval nagyobb nemzetközi ambícióval.
A lánc már nemcsak Nyugat-Európában építkezik, hanem egyre látványosabban fordul a magyar piac környéke felé is.
Magyarországi belépésről egyelőre nincs hivatalos bejelentés.
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