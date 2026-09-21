Elmarad a megváltó eső: aggasztó hírek érkeztek a magyar időjárásról

Bár az elmúlt időszakban előfordultak gyenge esők és záporok – főként a nyugati, majd a déli és keleti országrészben –, a hullott csapadék mennyisége messze elmarad a sokéves átlagtól. Az elmúlt három hónap csapadékösszege országosan jellemzően 120–170 milliméterrel kevesebb a megszokottnál, az Alföld jelentős részén pedig kifejezetten siralmas a helyzet, ott hatalmas területeken alig esett valami. Míg a Dunántúl nyugati tájain a felszíni talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, húsz centiméternél mélyebben az egész országban rendkívül száraz a föld. A növények számára hasznosítható vízkészlet a mélyebb rétegekben mindössze 10–20 százalék körüli.
A szélsőséges időjárás erősen rányomja bélyegét a mezőgazdaságra.
A kukorica- és napraforgó-állományok teljesen elszáradtak, betakarításuk hetekkel ezelőtt megindult, a napraforgó nagyobb része pedig már a magtárakban van. A növények fejlődési ciklusa idén több mint két héttel megelőzte a szokásos ütemet, amihez az átlagosnál jóval melegebb idő mellett a szárazság miatti kényszerérés is jelentősen hozzájárult. Az őszi káposztarepce vetéséhez és keléséhez nyugaton ugyan adottak voltak a feltételek, az Alföldön azonban a kemény, kiszáradt talaj szinte lehetetlenné teszi a talajelőkészítést, a vetést és az őszi gabonák munkálatait. A vízhiány a természetes növényzetet sem kíméli, az erdők sokfelé idő előtt sárgulásnak indultak, a fák levelei elszáradtak és hullanak, a szántókon és legelőkön pedig gyakorlatilag leállt a zöldtömeg-képződés.
Szeptember utolsó harmadába lépve az előrejelzések sajnos továbbra sem ígérnek országos megkönnyebbülést. A következő napokban jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható, és bár elszórtan – a hét első felében északkeleten, később nyugaton és délen – kialakulhatnak kisebb záporok, ezek legfeljebb lokális enyhülést hoznak. A hőmérséklet ugyanakkor már visszaesik a korábbi hetek kora őszi hőségéhez képest. A nappali maximumok jellemzően 18 és 25 fok között alakulnak, az éjszakák pedig egyre csípősebbek lesznek, így a fagyzugos, hidegre hajlamos helyeken tartósan 5 fok alatti minimumokkal is számolni kell.
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