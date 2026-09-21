Forradalmi döntés készül Magyarországon – Akár napokon belül alapjaiban írhat át mindent az MNB

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Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ráadásul most bőven lehet esemény. A jegybank ugyanis áttekinti, hogy a nyári „mini kamatcsökkentési ciklus” után folytatódhat-e a lazítás, friss makrogazdasági előrejelzéseket is publikál. Sőt, akár azt is meglépheti, amiről hetek óta suttognak: 2005 óta először változhat az inflációs cél, ami újraírhatja a magyar monetáris politika keretrendszerét.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Vége az előre bemondott döntések korának

Júniusban kezdte a „mini kamatcsökkentési” ciklusát a Monetáris Tanács, akkor a 25 bázispontos vágás mellett Varga Mihály elnök előre elmondta, hogy a következő két ülésen is hasonló lépésre lehet számítani. Ez be is igazolódott, júliusban és augusztusban tovább ment a jegybank, így a nyáron összesen 75 bázispontot faragott az alapkamatból. Most 5,5%-os szintről futunk neki a következő időszaknak.

Az MNB elnöke azt is elárulta a nyár elején, hogy szeptemberben, a friss inflációs jelentés ismeretében mérlegelik majd, hogyan folytassák. Ez a pillanat jön el kedden, amikor a döntéshozók tárgyalnak a friss növekedési- és inflációs előrejelzésről is. Ezek pedig

kulcsfontosságúak lesznek abból a szempontból, folytatódhat-e még az idén a lazítás.

Három hónappal ezelőtt a jegybank 2026-ra 1,8%-os átlagos inflációval számolt, ami 2027-ben 2,3%-ra, 2028-ban pedig 3 százalékra gyorsulhat. A GDP-növekedés pedig szerintük az idei 2 százalékról a következő két évben 3 százalék környékére gyorsulhat.

Elsősorban az döntheti el a kamat őszi alakulását, hogy ezek az előrejelzések hogyan változnak. Az infláció az elmúlt hónapokban kellemes meglepetést okozott, nagyon alacsony az árnyomás a gazdaságban, ez ugyanakkor már beépült a júniusi prognózisba. Az akkor becsült 1,8%-os éves értéket az elemzők ma is reálisnak tartják, vagyis további jelentős csökkentés nem várható. A növekedési kép sem változott jelentősen az elmúlt három hónapban, legfeljebb a kockázatok növekedtek a nyári aszály miatt.

Az MNB-nek továbbra is

kiemelten figyelnie kell a geopolitikai fejleményekre, melyek fokozott kockázatot hordoznak.

Az olaj világpiaci ára újra 100 dollár felett van a közel-keleti konfliktus miatt, és egyelőre senki nem tudja, hol lesz az eszkaláció vége. A fokozódó inflációs kockázatok miatt a nagy fejlett jegybankok az elmúlt hetekben sorra emelték az irányadó kamatukat, az Európai Központi Bank mellett a Fed és a Bank of Japan is szigorított, és a szakértők az év végéig további emelést várnak.

A kedvezőtlen nemzetközi fejlemények mellé nyugodtan beírhatjuk a kötvénypiaci feszültségeket is, az elmúlt hetekben több éves-évtizedes csúcsra emelkedtek a fejlett hozamok, az amerikai tízéves az 5%-ot is átlépte. Ez pedig szintén óvatosságra intheti a magyar jegybankot is.

Vagyis nem lehet meggondolatlan az MNB, hiszen a kamatkülönbözet túl gyors csökkenése hamar véget vethet a forint elmúlt másfél évben látott menetelésének. Ebben a környezetben kell most döntenie a Monetáris Tanácsnak a kamatpálya folytatásáról.

Az elemzők szerint kivárhat a jegybank

A fentiek alapján a globális kockázatok inkább fokozódtak az elmúlt időszakban, így

inkább a kamat tartása lehet indokolt.

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül az alapkamat 5,5%-on tartására számítanak kedden. Sőt, vannak olyan szakértők, akik szerint az év utolsó három kamatdöntő ülésén sem fér majd bele további lazítás, bár a várakozások mediánja még tartalmaz egy 25 bázispontos vágást.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. szept. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 5,50 5,50 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 5,50 5,00 4,50 Biró D. - Isépy T. Századvég Konjunktúrakutató 5,50 5,50 4,75 Eppich Győző OTP Bank 5,50 5,00 4,25 Németh Dávid K&H Bank 5,50 5,50 4,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 5,50 5,00 4,50 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 5,50 5,25 4,75 Török Zoltán Raiffeisen Bank 5,50 5,00 4,00 Trippon Mariann CIB Bank 5,50 5,25 4,50 Varga Z. - Aradványi P. Equilor 5,50 5,25 4,75 konszenzus (medián) 5,50 5,25 4,50 Forrás: Portfolio

Habár augusztusban minimálisan gyorsult az infláció az előző hónaphoz képest és az érték továbbra is jelentősen a jegybanki tolerancia sáv alatt tartózkodik - ez önmagában teret adhatna a kamatcsökkentési ciklus folytatására -, de a globális környezet erős bizonytalansága óvatosságra intheti és kivárásra ösztönözheti a döntéshozókat – foglalta össze Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató közgazdásza.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője azt emelte ki, hogy ugyan az infláció a vártnál sokkal jobban alakul, de jövőre erőteljesebb lehet a drágulás, az MNB pedig ezt is figyelembe veheti. Éppen ezért szerinte az év végéig már nem várható az alapkamat további csökkentése.

Az MBH elemzője hozzátette: a piac jelenleg már nagyjából egy éves időtávon sem vár kamatvágást az MNB-től, így azt biztosan kijelenthetjük, hogy egy lazító lépéssel meglepnék a piacokat, erre

valószínűleg nem reagálna túl pozitívan a forint.

A jelenlegi jegybanki vezetés pedig egyértelműen kiemelt célnak tartja a forint stabilitását, vagyis ezt nem fogja megkockáztatni.

Az elmúlt hetek nemzetközi fejleményei és kamatemelései mellett beszűkült a Monetáris Tanács mozgástere, érdemes lehet óvatosabb monetáris politikát folytatni addig, amíg nem tisztul a kép – tette hozzá Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Nyeste Orsolya alapelőrejelzésében egyelőre továbbra is számít arra, hogy lesz még lehetőség óvatos lépésekre az év hátralévő részében, hiszen az év végére az általa várt 5%-os alapkamat még mindig elég jelentős reálkamatot biztosít. A magyar kockázati megítélést pedig szerinte javíthatja az új középtávú költségvetési terv. Ugyanakkor a kockázatok magasabb kamatok irányába egyértelműen növekedtek – tette hozzá az Erste Bank szakembere.

Már nagyjából tavasz óta nincsen fundamentális oka annak, hogy a magyar alapkamat ilyen magas legyen, mint amit látunk jelenleg

- szögezte le Becsey Zsolt.

Az Unicredit Bank elemzője szerint átmeneti szünet után novemberben és decemberben térhet vissza a lazításhoz az MNB, de ehhez a geopolitikai környezet enyhülésen túl az is szükséges, hogy a kormány hosszútávú költségvetési tervét jól fogadják a piacok.

A közel-keleti helyzet gyors és tartós rendezésére kevés esély látszik, ami a korábban vártnál hosszabb ideig magasabb és volatilisabb energia árakat eredményez, ami erősíti a felfele mutató inflációs kockázatokat és feljebb tolta a nagy jegybankok várható kamatpályáját is – hangsúlyozta Trippon Mariann. A CIB Bank makrogazdasági elemzője szerint ez átmeneti megállásra, kivárásra késztetheti a Monetáris Tanácsot.

Akár a forradalmi döntést is meghozhatja a Tanács

Még egy érdekessége lesz a keddi ülésnek: változik-e a jegybank inflációs célja? Először tavasszal került szóba, hogy a kormány euróbevezetési tervei mellett célszerű lehet a jelenlegi 3 százalékról akár több lépésben 2 százalékra csökkenteni a célsáv középértékét, ráadásul ez jobban alkalmazkodna a régiós jegybankok gyakorlatához is. Varga Mihály eddig annyit árult el, hogy zajlik ezzel kapcsolatban egy felülvizsgálat az MNB-ben, aminek eredményét ősszel hozhatják nyilvánosságra. Néhány hete a Bloomberg megszellőztette, hogy akár már szeptemberben 2,5%-ra csökkenhet az inflációs cél, így most kiemelt figyelem övezi a döntést.

Egyelőre az elemzők is megosztottak, hogy már most léphet a Monetáris Tanács, vagy folytatódik a piaci szereplők verbális felkészítése. Balog-Béki Márta szerint csak novemberben vagy decemberben jöhet ezzel kapcsolatban bejelentés, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az új inflációs cél csak 2028-tól lesz érvényes.

Becsey Zsolt szerint szeptemberben elindul az inflációs cél hivatalos belső felülvizsgálata, de egyelőre nem árul majd el konkrétumokat a jegybank, hogy a csökkentést mikor és hány lépésben szeretné megtenni. Az Unicredit szakembere szerint azzal is megalapozhatják a közelgő lépést, hogy az Inflációs jelentés bemutatja, hogy tartósan megváltozott az inflációs rezsim. Ezt követően szerinte októberben születhet meg a döntés a cél 2,5%-ra csökkentéséről, majd az euró bevezetéséig egészen ott is maradhat.

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Már szeptemberben a cél csökkentésére számít Eppich Győző, az OTP Bank elemzési központjának igazgatója, illetve Varga Zoltán, az Equilor elemzője is azt gondolja, hogy nem fogják halogatni a lépést. Hasonlóan vélekedik Török Zoltán, a Raiffeisen Bank szakembere és Trippont Mariann is, utóbbi elemző szerint, ha nem most, akkor a decemberi inflációs jelentés megjelenésekor jöhet a lépés, hiszen az idő nem sürgeti a jegybankot, az euróbevezetés középtávú, többéves cél.

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