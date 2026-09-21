Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter

Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.

A héten ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, a hétfő délutáni napirend Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A kormányfő a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan több aktuális kérdést is szóba hoz majd, mint például

a sztrádakoncesszió,

a gyermekvédelmi vizsgálat megállapításai,

a Médiatanács új elnökének megválasztása,

a legfőbb ügyész megválasztása,

a költségvetés helyzete.

A miniszterelnök felszólalásáról a Portfolio élőben tudósít majd.

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