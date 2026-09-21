19°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter
Gazdaság

Hamarosan élőben szólal meg Magyar Péter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfő délután a parlament plenáris ülése előtt beszél Magyar Péter. A miniszterelnök szokás szerint több aktuális kérdést szóba hozhat felszólalásában.

A héten ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, a hétfő délutáni napirend Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A kormányfő a korábbi gyakorlatnak megfelelően várhatóan több aktuális kérdést is szóba hoz majd, mint például

  • a sztrádakoncesszió,
  • a gyermekvédelmi vizsgálat megállapításai,
  • a Médiatanács új elnökének megválasztása,
  • a legfőbb ügyész megválasztása,
  • a költségvetés helyzete.

A miniszterelnök felszólalásáról a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Olyan differenciált adóemelés jön, amelyet ritkán látni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility