Hatalmas káosz az Egyesült Államokban: egyetlen elvágott kábel miatt bénult meg a légi közlekedés

Egy véletlenül elvágott optikai kábel miatt hétfőn leállt a forgalom az amerikai keleti partvidék legforgalmasabb repülőterein, köztük a New York-i JFK-n és a LaGuardián. Az incidens különösen kényes időpontban történt, hiszen éppen 130 világvezető érkezik New Yorkba az ENSZ-közgyűlés éves ülésszakára.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) felszállási tilalmat rendelt el a John F. Kennedy, a LaGuardia, valamint a New Jerseyben található Teterboro repülőtéren, de a korlátozások Philadelphiát és Bostont is érintették. Bryan Bedford, az FAA igazgatója elmondta, hogy egy New Jersey-i építkezésen dolgozó munkacsoport véletlenül átvágott egy tartalék optikai kábelt, ami súlyos fennakadásokat okozott a légi forgalmi irányításban.

A FlightAware járatkövető oldal adatai szerint a newarki és a philadelphiai repülőtéren több mint 600 járat – az összes járat több mint 20 százaléka – késést szenvedett. A Flightradar24 mérései alapján Newarkban átlagosan 112 perces csúszásokkal kellett számolni, és számos járatot más repülőterekre irányítottak át.

Newark a United Airlines, Philadelphia pedig az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja, így a fennakadás az egész amerikai légi közlekedésre átgyűrűzött.

Bedford közölte, hogy egy új adatkapcsolat hamarosan üzembe áll, ám a felszállási tilalmak feloldásának pontos idejét még nem tudta megadni.

Az esetnek ráadásul előzményei is vannak, hiszen 2025 májusában a newarki légi forgalmi irányítást már sorozatos kommunikációs kimaradások sújtották, a philadelphiai közelkörzeti irányítóközpontban (TRACON) pedig tavaly okozott zavarokat egy távközlési meghibásodás. Az amerikai Kongresszus tavaly 12,5 milliárd dollárt hagyott jóvá az elavult légiirányítási rendszer korszerűsítésére és új irányítók felvételére, miután évtizedek óta halmozódtak a panaszok a torlódások, a késések és a technológiai hiányosságok miatt.

Forrás: Reuters

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