Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya hétfőn.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelezte, hogy minisztériuma büntetőfeljelentést tett az ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amit az MKIF koncessziós társaságnak ítéltek oda.

A tárcavezető szeptember 14-én a parlamentben már azt mondta, hogy a nyomozást el is rendelték.

A BRFK most ezt az információt erősítette meg.

Az MTI kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség korábban azt közölte, hogy egy magánszemély feljelentése alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség feljelentés-kiegészítést rendelt el, majd a feljelentést áttette a hatáskörrel rendelkező BRFK-ra. A minisztérium ugyanezen tárgyú, később érkezett feljelentését később szintén továbbították a rendőrségnek.

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