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Járatok százait törölték egy váratlan leállás miatt Nagy-Britanniában
Gazdaság

Járatok százait törölték egy váratlan leállás miatt Nagy-Britanniában

Portfolio
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Két héten belül másodszor okozott súlyos fennakadásokat műszaki hiba a brit légiforgalmi irányítás rendszerében, ami több száz járat törlését eredményezte, emiatt az érintett légitársaságok nyíltan megkérdőjelezték a szolgáltatás megbízhatóságát - számolt be a BBC.

A hétfői incidens a brit légiforgalmi irányításért felelős National Air Traffic Services (NATS) skóciai, prestwicki irányítóközpontjában történt, és Skócia, Észak-Írország, valamint Észak-Anglia repülőterein okozott zavarokat. A Cirium légügyi elemzőcég adatai szerint a délutáni órákig legalább kétszáz járatot töröltek, köztük száz érkező és kilencvenkilenc induló járatot. A fennakadás a legsúlyosabban az easyJetet érintette 47 törölt járattal, míg a British Airways 11 indulást mondott le.

A NATS tájékoztatása szerint

egy kapcsolódási probléma állt a fennakadás hátterében, amely nem áll összefüggésben a két héttel korábbi, a hampshire-i Swanwick központban keletkezett szoftverhibával.

Utóbbi lényegesen súlyosabb volt, hiszen kétezer járat törlését okozta, és az interkontinentális forgalmat is megbénította, miután a rendszer egyetlen ezredmásodperc alatt hibás adatokat kezdett előállítani.

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A légitársaságok élesen bírálták a NATS működését. A Wizz Air UK ügyvezető igazgatója, Yvonne Moynihan országos bizalmi válságról beszélt, és sürgős reformokat követelt, hozzátéve, hogy nem bízik a szervezet jelenlegi vezetésében. A Ryanair megismételte korábbi felszólítását, miszerint Martin Rolfe vezérigazgatónak le kellene mondania, mivel sem megbízható alaprendszert, sem hatékony tartalékrendszert nem tudott biztosítani. A Jet2 vezetője pedig sürgős és számonkérhető intézkedéseket sürgetett az irányítási infrastruktúra megerősítésére.

Az Airlines UK iparági érdekképviseleti szervezet szerint mind az utasok, mind a légitársaságok jobb szolgáltatást érdemelnek. Az easyJet közleményében úgy fogalmazott, hogy az eset ismét megkérdőjelezi a rendszer ellenállóképességét.

A brit Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) közölte, hogy az érintett utasok várhatóan nem jogosultak kártérítésre, mivel az eset az utasjogi szabályozás értelmében nagy valószínűséggel rendkívüli körülménynek minősül. A légitársaságok ellátási kötelezettsége ugyanakkor továbbra is fennáll. A NATS bocsánatot kért a fennakadásért, és hangsúlyozta, hogy a repülésbiztonság mindvégig garantált volt. Rolfe korábban már közölte, hogy nem áll szándékában lemondani, a nyomás azonban a második incidens nyomán tovább fokozódott rajta.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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