Javaslatot kapott Hegedűs Zsolt: sok családot érinthet az új kezdeményezés

Németh Martin, Bük független önkormányzati képviselője - aki korábban az azbesztveszély országos feltárását szolgáló információkat szerzett meg és tett közzé -, ezúttal egy nyílt levéllel fordult a jelenlegi magyar kormány több miniszteréhez, többek között Hegedűs Zsolt egészségügyi, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez.
A képviselő szerint a korai és középidős magzati veszteséget átélő családok beszámolói arra utalnak, hogy egyes egészségügyi intézményekben hiányos a tájékoztatás, illetve akadályokba ütközik a magzati maradványok szülők által kezdeményezett eltemetése. Ezért a szabályozás egyértelműsítését és a szülők jogainak tényleges érvényesítését sürgeti.
Nyílt levelében azt emeli ki, hogy míg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény homályosan fogalmaz (pontosabban: csak a 24. hetet követő halva születés esetén a halotti bizonyítvány kiállításáról rendelkezik), addig a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdése szerint
az elhalt magzat halottvizsgálati bizonyítvány nélkül, a szülő írásbeli nyilatkozata alapján temethető vagy hamvasztható el.
Ennek gyakorlata ugyanakkor a magyar egészségügyi szolgáltatásban nem honosodott meg, a több beszámoló is arra utal, hogy a bajba jutott családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást, vagy éppen a jogszabállyal ellentétes eljárási gyakorlattal találkoznak.
A kezdeményezés másik eleme szerint a várandósság 12. és 24. hete között bekövetkező veszteség esetén mindkét szülőnek külön, erre a célra létrehozott fizetett távollét járna. Németh Martin emellett kérte, hogy a 12. hét előtti veszteségek esetében is vizsgálják meg az arányos jogosultság bevezetését. A nyílt levél a javasolt távollét pontos időtartamát nem határozza meg, ugyanakkor számos pozitív nemzetközi példát felsorol.
A jelenlegi szabályozás különbséget tesz a halva születés és a korai vagy középidős magzati halál között, a határt pedig a második trimeszter vége felé, a 24. hétnél húzza meg a magyar törvényhozás. Halva születés esetén a Munka Törvénykönyve alapján a szülési szabadság szülést követő tartama nem lehet hat hétnél rövidebb, az apa pedig ilyen esetben is jogosult tíz munkanap apasági szabadságra.
Korai vagy középidős magzati veszteségre ugyanakkor a Munka Törvénykönyve nem nevesít külön, mindkét szülőt automatikusan megillető fizetett gyásztávollétet: a szülőknek csak a hagyományos betegszabadság a járható út, amelyre a távolléti díj 70 vagy 60 százaléka jár.
Az utóbbi hónapokban ismét politikai viták középpontjába került „szívhangrendelet” fényében különösen szembetűnő ez a hiány. Miközben a szabályozás a terhességmegszakítás előtt előírja a magzati életfunkciók működésére utaló jel bemutatását a várandós nőnek, a korai vagy középidős magzati veszteséget átélő szülőknek nem biztosít külön, mindkettőjüknek járó fizetett gyásztávollétet. A magzati élet védelmére helyezett hangsúly így nem jelenik meg ugyanilyen erősen a várt gyermeküket elveszítő családok támogatásában.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Véget vetnek a tarthatatlan állapotoknak: gyökeres változás jön a debreceni Nagyállomáson
Vitézy Dávid minisztériuma megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát.
Nyolc éve zárták el az állami pénzcsapot: lejárnak a régi lakástakarékok, mutatjuk, mit tudnak az újak
Az állami támogatás a múlté, de így is maradt vonzerő.
Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok
Ennek nem lesz jó vége.
Már nemcsak kényszerből bérlik az otthonokat: nagy változás indult el az amerikai lakáspiacon
A John Burns Research elemzése.
Durva csörtét robbantott ki Robert Fico: keményen nekiment a szomszédos államfőnek és "a liberális világnak"
Szerinte a harci dobok azért dübörögnek, hogy elfedjék a Nyugat kudarcait.
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.