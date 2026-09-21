Javaslatot kapott Hegedűs Zsolt: sok családot érinthet az új kezdeményezés

A várandósság alatt gyermeküket elveszítő családok támogatását sürgeti Németh Martin büki önkormányzati képviselő. A „Lex Emma” elnevezésű kezdeményezés a méltó búcsú lehetőségének biztosítását és mindkét szülő számára külön fizetett távollét bevezetését célozza.

Németh Martin, Bük független önkormányzati képviselője - aki korábban az azbesztveszély országos feltárását szolgáló információkat szerzett meg és tett közzé -, ezúttal egy nyílt levéllel fordult a jelenlegi magyar kormány több miniszteréhez, többek között Hegedűs Zsolt egészségügyi, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez.

A képviselő szerint a korai és középidős magzati veszteséget átélő családok beszámolói arra utalnak, hogy egyes egészségügyi intézményekben hiányos a tájékoztatás, illetve akadályokba ütközik a magzati maradványok szülők által kezdeményezett eltemetése. Ezért a szabályozás egyértelműsítését és a szülők jogainak tényleges érvényesítését sürgeti.

Nyílt levelében azt emeli ki, hogy míg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény homályosan fogalmaz (pontosabban: csak a 24. hetet követő halva születés esetén a halotti bizonyítvány kiállításáról rendelkezik), addig a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdése szerint

az elhalt magzat halottvizsgálati bizonyítvány nélkül, a szülő írásbeli nyilatkozata alapján temethető vagy hamvasztható el.

Ennek gyakorlata ugyanakkor a magyar egészségügyi szolgáltatásban nem honosodott meg, a több beszámoló is arra utal, hogy a bajba jutott családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást, vagy éppen a jogszabállyal ellentétes eljárási gyakorlattal találkoznak.

A kezdeményezés másik eleme szerint a várandósság 12. és 24. hete között bekövetkező veszteség esetén mindkét szülőnek külön, erre a célra létrehozott fizetett távollét járna. Németh Martin emellett kérte, hogy a 12. hét előtti veszteségek esetében is vizsgálják meg az arányos jogosultság bevezetését. A nyílt levél a javasolt távollét pontos időtartamát nem határozza meg, ugyanakkor számos pozitív nemzetközi példát felsorol.

A jelenlegi szabályozás különbséget tesz a halva születés és a korai vagy középidős magzati halál között, a határt pedig a második trimeszter vége felé, a 24. hétnél húzza meg a magyar törvényhozás. Halva születés esetén a Munka Törvénykönyve alapján a szülési szabadság szülést követő tartama nem lehet hat hétnél rövidebb, az apa pedig ilyen esetben is jogosult tíz munkanap apasági szabadságra.

Korai vagy középidős magzati veszteségre ugyanakkor a Munka Törvénykönyve nem nevesít külön, mindkét szülőt automatikusan megillető fizetett gyásztávollétet: a szülőknek csak a hagyományos betegszabadság a járható út, amelyre a távolléti díj 70 vagy 60 százaléka jár.

Az utóbbi hónapokban ismét politikai viták középpontjába került „szívhangrendelet” fényében különösen szembetűnő ez a hiány. Miközben a szabályozás a terhességmegszakítás előtt előírja a magzati életfunkciók működésére utaló jel bemutatását a várandós nőnek, a korai vagy középidős magzati veszteséget átélő szülőknek nem biztosít külön, mindkettőjüknek járó fizetett gyásztávollétet. A magzati élet védelmére helyezett hangsúly így nem jelenik meg ugyanilyen erősen a várt gyermeküket elveszítő családok támogatásában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás