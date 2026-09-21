Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye

A tárcavezető tájékoztatása szerint a 35 éves futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége összesen 23 196 milliárd forintot tenne ki. Ez a rendkívül magas összeg nagyságrendileg 5–7 ezer kilométernyi új gyorsforgalmi út megépítésére, 36 nagy centrumkórház vagy akár 6 ezer új iskola létesítésére is elegendő lenne.

A 2022-ben megkötött autópálya-koncesszió a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye

– fogalmazott a miniszter a megállapodás kapcsán, amelyet az elvégzett átvilágítás eredményei alapján jogszerűtlennek minősítettek.

A Magyar Közút számításai szerint az állam saját hatáskörben, jóval kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett is képes lenne ellátni az érintett feladatokat. A kalkulációk alapján az autópályák üzemeltetése és fenntartása 53 százalékkal, míg a nagykarbantartások elvégzése 61 százalékkal lenne olcsóbb az állami vállalat kivitelezésében, mint a koncessziós konstrukció keretében.

"Megvédjük a magyar adófizetők pénzét, és közben garantáljuk az autópályák biztonságos és folyamatos működését" – hangsúlyozta a tárcavezető, utalva arra, hogy a kabinet határozottan fel kíván lépni a pazarló állami kiadások ellen.

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