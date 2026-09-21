19°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült a titok: ez játszódik le a fejünkben, amikor a környezetre káros terméket vásárolunk
Gazdaság

Kiderült a titok: ez játszódik le a fejünkben, amikor a környezetre káros terméket vásárolunk

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy friss ausztrál kutatás szerint hiába tudják a vásárlók, hogy a fast fashion környezeti szempontból káros, az ár és a kényelem rendszerint felülírja a fenntarthatósági megfontolásokat. A jelenség mögött két olyan pszichológiai mintázat húzódik meg, amely segít megérteni, miért nem változtat a fogyasztói magatartáson a növekvő ökotudatosság - írta a phys.org.

Az RMIT Egyetem kutatása, amely a Journal of Global Fashion Marketing szakfolyóiratban jelent meg, arra kereste a választ, miként gondolkodnak valójában a fast fashion divatmárkák – például a Shein és a Temu – vásárlói. A vizsgálat aktualitását jelzi, hogy a Roy Morgan felmérése szerint e két platform együttesen 1,5 millió új ausztrál vásárlót szerzett egyetlen év alatt. 2025 júniusáig 4,7 millió ausztrál vásárolt a Temun, 2,6 millióan pedig a Shein felületén.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a divatcikkek vásárlása nem pusztán meggondolatlan impulzusvásárlás. A megkérdezettek mérlegelték a fenntarthatósági szempontokat az árral és a kényelemmel szemben, majd tudatos tervezést és költségvetési kereteket alkalmaztak, hogy döntésüket elfogadhatóbbnak érezzék. A kutatók két jellegzetes pszichológiai mintázatot azonosítottak e látszólagos ellentmondás magyarázatára,

a stratégiai spontaneitást és a kognitív pufferelést.

A stratégiai spontaneitás lényege, hogy a vásárlók kívánságlistákat állítanak össze, parkoltatják a termékeket a kosarukban, figyelik az akciókat és várják a fizetés napját, miközben magát a tranzakciót mégis spontán lépésként élik meg. A közösségi média ebben kulcsszerepet játszik, hiszen a TikTokon felbukkanó trendek akár perceken belül vásárlási döntést eredményeznek, miközben az ajánlóalgoritmusok a korábbi keresések és mentések alapján folyamatosan az alkalmazásban tartják a felhasználókat.

Még több Gazdaság

A világ egyik legmérgezőbb halát fogták ki a horvát vizekből

Járatok százait törölték egy váratlan leállás miatt Nagy-Britanniában

Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács

A kognitív pufferelés ezzel szemben azt a folyamatot írja le, amikor a vásárlók tisztában vannak a fast fashion környezeti hatásaival, ám olyan személyes szabályokat – például költési limiteket – állítanak fel, amelyekkel racionalizálják a döntésüket. Az egyik résztvevő úgy fogalmazott,

tudja, hogy a vásárlása káros a bolygónak, de amikor szűkös a költségvetése és kell egy ruhadarab hétvégére, egyszerűen kizárja ezt a gondolatot.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a puszta szemléletformálás és a tudatosságnövelés nem hoz érdemi viselkedésváltozást, mivel a vásárlók többsége már most is tisztában van a környezeti problémákkal. A fenntarthatósági üzenetek akkor válhatnak hatékonyabbá, ha a fogyasztók közvetlen prioritásaihoz, vagyis az árhoz és az ár-érték arányhoz kapcsolódnak. A hordásonkénti költség bemutatása például segíthetne összehasonlítani a tartós ruhadarabok hosszú távú értékét az olcsó, ám alig néhányszor hordott termékekével.

A tanulmány húsz ausztrál Y generációssal készült mélyinterjún alapult, így a célja a vásárlási döntések mögötti motivációk megértése volt, nem pedig az eredmények általánosítása a teljes népességre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem az oroszok zárták el a csapot, más áll a háttérben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility