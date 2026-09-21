Kiderült a titok: ez játszódik le a fejünkben, amikor a környezetre káros terméket vásárolunk

Az RMIT Egyetem kutatása, amely a Journal of Global Fashion Marketing szakfolyóiratban jelent meg, arra kereste a választ, miként gondolkodnak valójában a fast fashion divatmárkák – például a Shein és a Temu – vásárlói. A vizsgálat aktualitását jelzi, hogy a Roy Morgan felmérése szerint e két platform együttesen 1,5 millió új ausztrál vásárlót szerzett egyetlen év alatt. 2025 júniusáig 4,7 millió ausztrál vásárolt a Temun, 2,6 millióan pedig a Shein felületén.
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a divatcikkek vásárlása nem pusztán meggondolatlan impulzusvásárlás. A megkérdezettek mérlegelték a fenntarthatósági szempontokat az árral és a kényelemmel szemben, majd tudatos tervezést és költségvetési kereteket alkalmaztak, hogy döntésüket elfogadhatóbbnak érezzék. A kutatók két jellegzetes pszichológiai mintázatot azonosítottak e látszólagos ellentmondás magyarázatára,
a stratégiai spontaneitást és a kognitív pufferelést.
A stratégiai spontaneitás lényege, hogy a vásárlók kívánságlistákat állítanak össze, parkoltatják a termékeket a kosarukban, figyelik az akciókat és várják a fizetés napját, miközben magát a tranzakciót mégis spontán lépésként élik meg. A közösségi média ebben kulcsszerepet játszik, hiszen a TikTokon felbukkanó trendek akár perceken belül vásárlási döntést eredményeznek, miközben az ajánlóalgoritmusok a korábbi keresések és mentések alapján folyamatosan az alkalmazásban tartják a felhasználókat.
A kognitív pufferelés ezzel szemben azt a folyamatot írja le, amikor a vásárlók tisztában vannak a fast fashion környezeti hatásaival, ám olyan személyes szabályokat – például költési limiteket – állítanak fel, amelyekkel racionalizálják a döntésüket. Az egyik résztvevő úgy fogalmazott,
tudja, hogy a vásárlása káros a bolygónak, de amikor szűkös a költségvetése és kell egy ruhadarab hétvégére, egyszerűen kizárja ezt a gondolatot.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a puszta szemléletformálás és a tudatosságnövelés nem hoz érdemi viselkedésváltozást, mivel a vásárlók többsége már most is tisztában van a környezeti problémákkal. A fenntarthatósági üzenetek akkor válhatnak hatékonyabbá, ha a fogyasztók közvetlen prioritásaihoz, vagyis az árhoz és az ár-érték arányhoz kapcsolódnak. A hordásonkénti költség bemutatása például segíthetne összehasonlítani a tartós ruhadarabok hosszú távú értékét az olcsó, ám alig néhányszor hordott termékekével.
A tanulmány húsz ausztrál Y generációssal készült mélyinterjún alapult, így a célja a vásárlási döntések mögötti motivációk megértése volt, nem pedig az eredmények általánosítása a teljes népességre.
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