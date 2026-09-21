Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek - közölte a Sándor-palota az MTI-vel hétfőn.

A közlemény szerint Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve hétfőn megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát.

Kiemelték, hogy az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak. A jelöltről dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége - hangsúlyozták.

A Sándor-palota egyúttal bejelentette, hogy

a köztársasági elnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén.

Szathmáry korábban a Miskolci Városi Ügyészségen dolgozott, majd fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként tevékenykedett. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg mint megbízott főosztályvezető ügyészt. Elismert jogi szakember és kutató, szakterülete az információs társadalom, a kiberbűnözés, a hacking, a számítástechnikai bűncselekmények, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai, amelyekről számos könyvet, tanulmányt és szakcikket publikált.

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