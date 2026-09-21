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Komoly szigorítás jöhet a magyar dohányboltokban
Gazdaság

Komoly szigorítás jöhet a magyar dohányboltokban

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Több fővárosi polgármester kezdeményezésére a kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását és alkoholforgalmazását a közbiztonság javítása érdekében. Míg a helyi vezetők a trafikok körüli éjszakai randalírozást szorítanák vissza, a dohány-kiskereskedők érdekképviselete az egységes ellátórendszer felbomlásától és a feketepiac erősödésétől tart - írja a 24.hu.

A probléma gyökere, hogy bár a kereskedelmi törvény alapján az önkormányzatok szabályozhatják a hagyományos üzletek éjszakai, este 10 és reggel 6 óra közötti nyitvatartását, a nemzeti dohányboltokra speciális, országos szabályok vonatkoznak. Így a kerületek jelenleg nem tudják éjszakai bezárásra vagy az alkoholárusítás beszüntetésére kötelezni ezeket az egységeket. Emiatt a trafikok sok helyen – a fővárosban és a vidéki településeken egyaránt –

gyakorlatilag átvették a bezárt kocsmák szerepét.

A boltok körüli éjszakai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és a közterületi vizelés jelentősen rontja a lakók biztonságérzetét.

Az önkormányzatok célja elsősorban nem a boltok teljes bezáratása, hanem az, hogy a trafikokra is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak éjszaka, mint a többi üzletre. Az illetékes minisztérium megerősítette, hogy a dohánykereskedelemre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata már zajlik. Tájékoztatásuk szerint a kormány nyitott arra, hogy a települési önkormányzatok nagyobb beleszólást és erősebb jogosítványokat kapjanak az ilyen jellegű, helyi életkörülményeket befolyásoló kérdésekben - olvasható a 24.hu cikkében.

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A Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) azonban komoly aggályokat fogalmazott meg az elképzeléssel kapcsolatban. Lengyel Antal, a szervezet elnöke arra figyelmeztetett, hogy a trafikok működését az állammal kötött koncessziós szerződés szabályozza. Ha az önkormányzatok saját hatáskörben hozhatnának korlátozó rendeleteket, a kereskedők könnyen ellentmondásos helyzetbe kerülhetnének, mivel

a helyi szabályok betartásával megszeghetik a koncessziós szerződésüket, ami a jogosultságuk elvesztésével járhat.

Attól is tartanak, hogy ha a legálisan működő boltok nem szolgálhatják ki az éjszakai keresletet, az egyenes utat nyit a szervezett bűnözői csoportok által működtetett feketepiacnak és az illegális árusok megjelenésének, ami tovább rontaná a közbiztonságot. Bár az érdekképviselet elismeri a randalírozásokkal kapcsolatos problémákat, úgy vélik, a rendbontások megakadályozása nem várható el a bolti dolgozóktól.

Az önkormányzati felhatalmazás iránti igény egyáltalán nem új keletű. A 2023-as józsefvárosi és parlamenti próbálkozások után az elmúlt időszakban, 2025-ben és 2026 első felében is több polgármester – köztük a budapesti III. és XI. kerület, valamint Siófok vezetője – próbálta elérni, hogy az önkormányzatok jogkört kapjanak a trafikok éjszakai alkoholárusításának tiltására, ám ezek a korábbi próbálkozások eddig rendre elutasításba ütköztek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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