Komoly szigorítás jöhet a magyar dohányboltokban

A probléma gyökere, hogy bár a kereskedelmi törvény alapján az önkormányzatok szabályozhatják a hagyományos üzletek éjszakai, este 10 és reggel 6 óra közötti nyitvatartását, a nemzeti dohányboltokra speciális, országos szabályok vonatkoznak. Így a kerületek jelenleg nem tudják éjszakai bezárásra vagy az alkoholárusítás beszüntetésére kötelezni ezeket az egységeket. Emiatt a trafikok sok helyen – a fővárosban és a vidéki településeken egyaránt –

gyakorlatilag átvették a bezárt kocsmák szerepét.

A boltok körüli éjszakai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és a közterületi vizelés jelentősen rontja a lakók biztonságérzetét.

Az önkormányzatok célja elsősorban nem a boltok teljes bezáratása, hanem az, hogy a trafikokra is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak éjszaka, mint a többi üzletre. Az illetékes minisztérium megerősítette, hogy a dohánykereskedelemre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata már zajlik. Tájékoztatásuk szerint a kormány nyitott arra, hogy a települési önkormányzatok nagyobb beleszólást és erősebb jogosítványokat kapjanak az ilyen jellegű, helyi életkörülményeket befolyásoló kérdésekben - olvasható a 24.hu cikkében.

A Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) azonban komoly aggályokat fogalmazott meg az elképzeléssel kapcsolatban. Lengyel Antal, a szervezet elnöke arra figyelmeztetett, hogy a trafikok működését az állammal kötött koncessziós szerződés szabályozza. Ha az önkormányzatok saját hatáskörben hozhatnának korlátozó rendeleteket, a kereskedők könnyen ellentmondásos helyzetbe kerülhetnének, mivel

a helyi szabályok betartásával megszeghetik a koncessziós szerződésüket, ami a jogosultságuk elvesztésével járhat.

Attól is tartanak, hogy ha a legálisan működő boltok nem szolgálhatják ki az éjszakai keresletet, az egyenes utat nyit a szervezett bűnözői csoportok által működtetett feketepiacnak és az illegális árusok megjelenésének, ami tovább rontaná a közbiztonságot. Bár az érdekképviselet elismeri a randalírozásokkal kapcsolatos problémákat, úgy vélik, a rendbontások megakadályozása nem várható el a bolti dolgozóktól.

Az önkormányzati felhatalmazás iránti igény egyáltalán nem új keletű. A 2023-as józsefvárosi és parlamenti próbálkozások után az elmúlt időszakban, 2025-ben és 2026 első felében is több polgármester – köztük a budapesti III. és XI. kerület, valamint Siófok vezetője – próbálta elérni, hogy az önkormányzatok jogkört kapjanak a trafikok éjszakai alkoholárusításának tiltására, ám ezek a korábbi próbálkozások eddig rendre elutasításba ütköztek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László