Komoly szigorítás jöhet a magyar dohányboltokban

A probléma gyökere, hogy bár a kereskedelmi törvény alapján az önkormányzatok szabályozhatják a hagyományos üzletek éjszakai, este 10 és reggel 6 óra közötti nyitvatartását, a nemzeti dohányboltokra speciális, országos szabályok vonatkoznak. Így a kerületek jelenleg nem tudják éjszakai bezárásra vagy az alkoholárusítás beszüntetésére kötelezni ezeket az egységeket. Emiatt a trafikok sok helyen – a fővárosban és a vidéki településeken egyaránt –
gyakorlatilag átvették a bezárt kocsmák szerepét.
A boltok körüli éjszakai italozás, a hangoskodás, a szemetelés és a közterületi vizelés jelentősen rontja a lakók biztonságérzetét.
Az önkormányzatok célja elsősorban nem a boltok teljes bezáratása, hanem az, hogy a trafikokra is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak éjszaka, mint a többi üzletre. Az illetékes minisztérium megerősítette, hogy a dohánykereskedelemre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata már zajlik. Tájékoztatásuk szerint a kormány nyitott arra, hogy a települési önkormányzatok nagyobb beleszólást és erősebb jogosítványokat kapjanak az ilyen jellegű, helyi életkörülményeket befolyásoló kérdésekben - olvasható a 24.hu cikkében.
A Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) azonban komoly aggályokat fogalmazott meg az elképzeléssel kapcsolatban. Lengyel Antal, a szervezet elnöke arra figyelmeztetett, hogy a trafikok működését az állammal kötött koncessziós szerződés szabályozza. Ha az önkormányzatok saját hatáskörben hozhatnának korlátozó rendeleteket, a kereskedők könnyen ellentmondásos helyzetbe kerülhetnének, mivel
a helyi szabályok betartásával megszeghetik a koncessziós szerződésüket, ami a jogosultságuk elvesztésével járhat.
Attól is tartanak, hogy ha a legálisan működő boltok nem szolgálhatják ki az éjszakai keresletet, az egyenes utat nyit a szervezett bűnözői csoportok által működtetett feketepiacnak és az illegális árusok megjelenésének, ami tovább rontaná a közbiztonságot. Bár az érdekképviselet elismeri a randalírozásokkal kapcsolatos problémákat, úgy vélik, a rendbontások megakadályozása nem várható el a bolti dolgozóktól.
Az önkormányzati felhatalmazás iránti igény egyáltalán nem új keletű. A 2023-as józsefvárosi és parlamenti próbálkozások után az elmúlt időszakban, 2025-ben és 2026 első felében is több polgármester – köztük a budapesti III. és XI. kerület, valamint Siófok vezetője – próbálta elérni, hogy az önkormányzatok jogkört kapjanak a trafikok éjszakai alkoholárusításának tiltására, ám ezek a korábbi próbálkozások eddig rendre elutasításba ütköztek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
Drágul, tovább kell fizetni, és véglegessé válik a belépődíj a világ egyik legnépszerűbb turistamágnesénél
Túl olcsó volt a korábbi 10 eurós napidíj.
Arra kell berendezkedni, hogy az európai gázpiacot évekig nyomasztja majd a katari kiesés
Évi 17 milliárd köbméternyi kapacitás esik ki.
Drámai a helyzet Európa ütőerénél - Ezt pedig az egész kontinens gazdasága megérezheti
Bénulás szélén billeg az áruszállítás, kilőttek az árak.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az M6-os autópálya üzemeltetése miatt
Vitézy Dávid tett feljelentést.
Vape- és kriptóadóval oldanák meg az EU 2000 milliárdos forrásdilemmáját
Nincs más, amit minden tagállam elfogadna.
Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
Megszólalt az autópálya koncesszióról a miniszter.
Látványos ábrák mutatják: drasztikus változás zajlik Magyarország éghajlatában
Ezt egyre jobban érezni fogja mindenki.
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?