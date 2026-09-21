Kongatják a vészharangot az olasz borászok

A visszaesés Olaszország tíz legfontosabb felvásárló piacából kilencet érintett. Az Európai Unión kívüli kereslet 7,5 százalékkal, míg az uniós export 4,2 százalékkal mérséklődött. Az Egyesült Államokba irányuló értékesítés 14,1 százalékkal 849 millió euróra zuhant, bár a nyári előzetes adatok szerint júliusban és augusztusban már két számjegyű növekedéssel pattant vissza a kivitel. Az európai kulcspiacokon szintén jelentős elmaradást mértek, Németországban 6,8 százalékos (534 millió euró), az Egyesült Királyságban pedig 6,6 százalékos (346 millió euró) volt a csökkenés.
Az általános trenddel szemben néhány piacon erőteljes növekedés mutatkozott. Az Oroszországba irányuló export 15,7 százalékkal, a Kínába tartó 19,8 százalékkal, a Brazíliába irányuló pedig 8,2 százalékkal bővült, miközben a Mercosur-térség egésze 18,4 százalékos növekedést ért el.
A termékkategóriák közül a pezsgők tartották magukat 0,4 százalékos növekedéssel, míg a palackozott csendesborok értékesítése 8,9 százalékkal esett vissza – ezen belül a vörösboroknál 9,3, a fehérboroknál pedig 7 százalékos volt a csökkenés. Az átlagos exportárak összességében 2,3 százalékkal mérséklődtek.
A hagyományosan meghatározó borvidékek közül Veneto 8,4 százalékos, Toszkána pedig 7,4 százalékos visszaesést szenvedett el. Ezzel szemben Piemont 2,4 százalékos növekedéssel visszaszerezte második helyét az exportrangsorban, amit elsősorban az Asti Spumante sikere hajtott.
Lamberto Frescobaldi, az UIV elnöke az adatokat értékelve hangsúlyozta, hogy az olasz borágazat – a többi nagy termelőországhoz hasonlóan –
- a globális kereslet strukturális visszaesésétől szenved,
- amelyet a vásárlóerő csökkenése
- és a geopolitikai feszültségek tovább súlyosbítanak.
Az elnök az ágazat rendszerszintű átszervezését sürgette, tekintettel a szektor társadalmi és gazdasági jelentőségére.
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