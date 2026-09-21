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Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem az oroszok zárták el a csapot, más áll a háttérben
Gazdaság

Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem az oroszok zárták el a csapot, más áll a háttérben

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Hétfő reggel óta nem érkezik földgáz a déli (szerb) irányból Magyarországra – derül ki a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) valós idejű adataiból. Ennek azonban egyszerű oka van, ugyanis a bolgár rendszerirányító előre bejelentett karbantartást végez a Török Áramlat gázvezetéken egészen péntekig.

Hétfő reggel óta nem érkezik földgáz a Török Áramlaton Magyarországra, amit az FGSZ honlapjának adatai is megerősítenek, hiszen nincs áramlás a déli útvonalon.

Ugyanakkor nem ellátási zavarról, hanem előre bejelentett karbantartásról van szó

– derül ki az FGSZ tájékoztatásából.

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Kiskundorozsma felől jelenleg nem érkezik földgáz - forrás: FGSZ

A bolgár Bulgartransgaz és a szerb GASTRANS közzétett karbantartási programjai alapján szeptember 21-én reggel 6 óra és szeptember 25-én reggel 6 óra között a bolgár oldalon lévő Kireevo/Zajecsar bolgár-szerb határkeresztező ponton nulla a technikai kapacitás.

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Mivel a gáz nem jut át Bulgáriából Szerbiába, a szerb-magyar határon sem érkezik belőle Magyarországra

- a szállítás tervek szerint péntek reggel indulhat újra.

Címlapkép forrása: FGSZ linkedin oldaláról

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