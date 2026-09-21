Lecsapott Oroszország a Nestlére és az Auchanra

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak úgy fogalmazott, hogy az Auchan és a Nestlé "ellenséges országokból származó európai vállalatok, amelyek országai jelenleg aktívan részt vesznek az ellenünk folytatott hadműveletekben". A bejelentés az elnöki dekrétum kihirdetését követő napon hangzott el.

A világ legnagyobb élelmiszer- és italgyártó vállalata, a KitKatet és a Nescafét is gyártó Nestlé hat telephelyet üzemeltet Oroszországban, ahol több mint hétezer embert foglalkoztat. A cég oroszországi árbevétele 2021-ben – az utolsó évben, amelyről adatot közölt – a csoportszintű forgalom két százalékát tette ki, ami mintegy 2,4 milliárd dollárnak felelt meg. A Nestlé közleményében jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit, és minden szükséges lépést megtesz jogainak védelme, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében. A vállalat árfolyama két százalékot esett a zürichi tőzsdén. A harmincezer munkavállalót foglalkoztató, 230 üzlettel és online hálózattal rendelkező Auchan nem reagált a megkeresésre.

A Nestlé az ukrajnai háború kitörése után drasztikusan szűkítette oroszországi termékkínálatát, ám folyamatos bírálatok érték – többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől –, amiért nem vonult ki teljesen az országból. A cég azzal védekezett, hogy "alapvető élelmiszereket" biztosít a lakosságnak, és nem termel nyereséget a "jelentősen visszaszorított" oroszországi tevékenységéből.

Oroszország 2022 óta egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja a külföldi tulajdonú vállalatokat. Vlagyimir Putyin elnök 2023-ban írta alá azt a rendeletet, amely felhatalmazta a kormányt az "ellenségesnek" minősített országokból származó cégek ideiglenes állami felügyelet alá helyezésére. Ennek alapján korábban már a francia Danone és a dán Carlsberg oroszországi leányvállalatainak irányítását is átvették. A nyílt háború kirobbanását követő hónapokban több mint ezer vállalat önként hagyta el az orosz piacot.

Az államosítási hullám azonban nem korlátozódik a külföldi cégekre. Az orosz legfőbb ügyészség egyre agresszívebben indít eljárásokat belföldi vállalatok ellen is, újranyitva az 1990-es évek privatizációs ügyleteit azzal az indokkal, hogy azok sértették az ország gazdasági szuverenitását – mutatott rá Alekszandra Prokopenko, a berlini Carnegie Oroszország–Eurázsia Központ munkatársa a New York Timesban megjelent elemzésében.

A vagyoni átrendeződés mértéke a Szovjetunió összeomlása óta nem látott szintet ért el.

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